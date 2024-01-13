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Rize'de dün ibadete açılan camiye bugün yıldırım düştü! Çıkan yangın kontrol altına alındı

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#Rize#Cami#Yıldırım
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 12:30

Rize'de, restorasyon çalışmaları tamamlanıp dün ibadete açılan tarihi Akmescit Camisi'nin çatısına, bugün sabaha karşı isabet eden yıldırım, yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında caminin halıları ve çatısı yandı.

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Pazar ilçesi Akmescit köyünde, 2023'te başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla, dün ibadete açılan tarihi Akmescit Camisi'nin çatısına sabah saatlerinde gök gürültüsüyle birlikte yıldırım isabet edince yangın çıktı.

Alevler kısa sürede camiyi sararken, sabah namazı için hazırlık yapan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülüp, kontrol altına alındı. Caminin halıları ve çatısı yandı.

Rizede dün ibadete açılan camiye bugün yıldırım düştü Çıkan yangın kontrol altına alındı

CUMA NAMAZINDA AÇILDI

1880-1885 yılları arasında inşa edilen tarihi cami, Rize İl Özel İdaresi tarafından, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan restorasyon projesi kapsamında; dış cephe duvar temizliği, mihrap ve ahşap yapıların onarımı, ısıtma ve ses sistemi yenilenmesi ile kalem işi süslemelerin ortaya çıkartılması çalışmaları tamamlanıp, dün cuma namazının kılınmasıyla ibadete açılmıştı.

Rizede dün ibadete açılan camiye bugün yıldırım düştü Çıkan yangın kontrol altına alındı

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#Rize#Cami#Yıldırım

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