×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de dini değerleri aşağıladığı iddia edilen akademisyene uzaklaştırma

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi#RTEÜ#Rize
Rizede dini değerleri aşağıladığı iddia edilen akademisyene uzaklaştırma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2025 00:47

Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde (RTEÜ) girdiği derste dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla hakkında idari soruşturma başlatılan öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Tolu, görevden uzaklaştırıldı.

Haberin Devamı

RTEÜ'de öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Tolu hakkında, derste dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddiasıyla üniversite yönetimi tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tolu, görevden uzaklaştırıldı. RTEÜ Rektörlüğü, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi#RTEÜ#Rize

BAKMADAN GEÇME!