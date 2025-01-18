Rize'de dini değerleri aşağıladığı iddia edilen akademisyene uzaklaştırma

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RTEÜ'de öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Tolu hakkında, derste dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu iddiasıyla üniversite yönetimi tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Tolu, görevden uzaklaştırıldı. RTEÜ Rektörlüğü, soruşturmaya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."