Rize'de bina üzerindeki maket helikopter ilgi görüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbulda inanılmaz anlar Santimetrelerle kurtuldularİstanbul'da inanılmaz anlar! Santimetrelerle kurtuldular#İstanbul
G.Sarayın maçı tekrar edilecek mi Kural hatası var mı Perde arkasını anlattı...G.Saray'ın maçı tekrar edilecek mi? Kural hatası var mı? Perde arkasını anlattı...#Galatasaray
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Dev tesis hizmete açıldı Ekonomiye yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacakDev tesis hizmete açıldı! Ekonomiye yıllık 3 milyar TL katkı sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Küfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyorKüfür skandalı sonrası o şehidin annesi konuştu: Hâlâ içimiz yanıyor#İYİ Parti
Sahnede acı ölüm Bir anda yere yığıldı... Belediye Başkanı talimat verdi, gece iptal edildiSahnede acı ölüm! Bir anda yere yığıldı... Belediye Başkanı talimat verdi, gece iptal edildi#Ramazan Günay
Asgari ücretle ilgili flaş adım Bakanlık harekete geçtiAsgari ücretle ilgili flaş adım! Bakanlık harekete geçti#Asgari Ücret
2 ülkede koronavirüs alarmı Ölü sayısında peş peşe acı rekorlar...2 ülkede koronavirüs alarmı! Ölü sayısında peş peşe acı rekorlar...#Koronavirüs
Sierra Leonede facia: 92 ölü, 100den fazla yaralıSierra Leone'de facia: 92 ölü, 100'den fazla yaralı#Sierra Leone
Bodrumda dehşet Havlayan köpeği ve 3 kadını vurduBodrum'da dehşet! Havlayan köpeği ve 3 kadını vurdu#Muğla
Baklavacıda mide bulandıran görüntü İnceleme başlatıldıBaklavacıda mide bulandıran görüntü! İnceleme başlatıldı#Adıyaman
Dünyayı ayağa kaldıran gizli mektup Pandeminin arkasında da onlar çıktı...Dünyayı ayağa kaldıran gizli mektup! Pandeminin arkasında da onlar çıktı...#Koronavirüs
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
Demet Şenerin aşk tatiliDemet Şener'in aşk tatili#Demet Şener
Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter'Babasının fotokopisi gibi ama bir aileye bir efsane yeter!'#Şebnem Özinal
HABERLERGündem Haberleri

Rize'de bina üzerindeki maket helikopter ilgi görüyor

#Rize#Helikopter#Maket
Rizede bina üzerindeki maket helikopter ilgi görüyor

Rize’de kent meydanına yerleştirilen ve özel gözlüklerle sanal ortamda şehrin havadan izlenmesini sağlayacak maket helikopter ilgi görüyor.

Haberin Devamı

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan tek katlı çok amaçlı salonun üst katına 'Kent Meydanı Sosyal Tesisi ve Simülasyon Projesi' kapsamında helikopter maketi yerleştirildi. Maket helikoptere binenler, özel gözlüklerle sanal ortamda kenti havadan izleyecek. Binanın üzerindeki helikopter maketi ilgi görüyor.

Rizede bina üzerindeki maket helikopter ilgi görüyor

"NE ZAMAN GELMİŞ, NİYE GELMİŞ BİLMİYORUM"

Helikopteri görünce şaşırdığını ifade eden Hüseyin Tüfekçi, “Meydana güneşlenmeye geldik, helikopteri gördük. Ne zaman gelmiş, niye gelmiş, oraya nasıl indirmişler bilmiyorum. Makete de benzemiyor. Sonra ne olduğunu anlayacağız” dedi.

Emine Yılmaz da, “Meydana geldiğimizde helikopteri gördük ama kimseye de ‘niye geldi ‘diye sormadık. Makete de benziyor. Sinema olacakmış deniyor, gençlere eğlence olur” ifadelerini kullandı.

Rizede bina üzerindeki maket helikopter ilgi görüyor

Haberin Devamı

Mehmet Kabiloğlu ise, “Helikopter acil müdahaleler için getirilmiştir diye düşünüyorum ama maket de olabilir. Rize turizmine katkı sunmak için kullanılacakmış, bence bu da güzel fikir” dedi.

Gözden Kaçmasın

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorumÜnlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rize#Helikopter#Maket

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı İnanmayı reddediyorum, reddediyorum

Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti, Neymar yıkıldı! 'İnanmayı reddediyorum, reddediyorum'

#Neymar
Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Balkanlarda savaş sesleri Gerilim adım adım tırmanıyor...

Balkanlarda savaş sesleri! Gerilim adım adım tırmanıyor...

#Albin Kurti