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Arzu ERBAŞ-Emirhan PEHLİVAN/RİZE (DHA)-
Haber Giriş: 04.05.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Rize'de akılalmaz olay! Evlere giremiyorlar... Yatak odası delindi

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Rize'de akılalmaz olay! Evlere giremiyorlar... Yatak odası delindi

Rize'de kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkılan binadan kopan parçalar, bitişikteki apartmanın duvarlarını deldi, yatak odasının içi molozla doldu. Yıkım sırasındaki sarsıntılar yüzünden büyük korku yaşayan apartman sakinleri günü sokakta geçirmeye başladı.

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  • Bitişikteki ev yıkılırken yatak odası delindi İnanılmaz olay
  • Bitişikteki ev yıkılırken yatak odası delindi İnanılmaz olay
  • Bitişikteki ev yıkılırken yatak odası delindi İnanılmaz olay
  • Bitişikteki ev yıkılırken yatak odası delindi İnanılmaz olay
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Yeniköy Mahallesi’nde devam eden kentsel dönüşüm çalışması sırasında yıkımı yapılan binalarda süren çalışmalar, bitişik binada yaşayanlara korku dolu anlar yaşatıyor. 10 katlı 35 daireli Yenibirlik Apartmanı sakinleri, 4 gündür devam eden yıkım çalışması sırasında her kepçe darbesini evlerinde hissediyor. Yıkım sırasında kopan beton parçaları apartmanda 2 ayrı daireye zarar verdi. Yıkımda kopan bir beton kütlesi birinci katta oturan Demircan ailesinin yatak odasının duvarını delerek odaya girdi. Gürültünün ardından odaya giren aile karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı. Apartman sakinlerinin çoğu ise günü dışarıda geçirmeyi tercih ediyor.

Rizede akılalmaz olay Evlere giremiyorlar... Yatak odası delindi

'BİNA SALLANIYOR, EVDE DURAMIYORUZ'

Yıkım sırasında evde duramadıklarını söyleyen Seher Bulut, “Yıkım devam ederken evde duramıyorum, çok korkuyorum, bina sallanıyor. Evlerden sabah çıkıyoruz, sonra mecbur girmek zorunda kalıyoruz. 4 gündür bunu yaşıyoruz. Yıkımı devam eden binada çökmeler oldukça bizim ev yıkılıyor zannediyoruz. Bu binanın ardından bir bina daha yıkılacak. Keşke yıkım başlamadan bizim apartmanda yaşayanları tahliye etseydiler, bu korkuyu da yaşamazdık” dedi.

Rizede akılalmaz olay Evlere giremiyorlar... Yatak odası delindi

'KORKU YAŞIYORUZ'

Süleyla Uluçay (62) ise, “4 gündür bu korkuyu yaşıyoruz. İş makinesi saat 08.00'da geliyor, biz binadan çıkıyoruz. 12.00'de tekrar girip biraz işlerimizi hallediyoruz. 14.00-15.00 gibi tekrar eve giriyoruz, iftarlıklarımızı hazırlıyoruz. Ev çok fazla sallanıyor, yan taraftaki bina yıkıldıkça evin içine giriyor zannediyoruz. Çok korkuyoruz. Hemen önümüzdeki bina da yıkılacak, biz bu apartmanda nasıl duracağız” ifadelerini kullandı.

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