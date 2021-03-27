Rize’de 76 köy yolu kapandı, çiçek açan ağaçlar beyaza büründü

Doğu Karadeniz’de soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bölgede soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize’de 76 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Çamlıhemşin ilçesinde baharla birlikte çiçek açan ağaç dalları beyaza büründü. İlçenin Mikron, Kavak, Sırt mahallelerinde erik ağaçları ve çiçekler karla kaplandı. Mahallelerde kar kalınlığı da 25 santimetreye ulaştı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara