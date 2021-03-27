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Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Rize’de 76 köy yolu kapandı, çiçek açan ağaçlar beyaza büründü

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Rize’de 76 köy yolu kapandı, çiçek açan ağaçlar beyaza büründü

RİZE’de yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle 76 köy yolu ulaşıma kapandı. Çamlıhemşin ilçesinde baharla birlikte çiçek açan ağaç dalları beyaza büründü.

Rize’de 76 köy yolu kapandı, çiçek açan ağaçlar beyaza büründü
Doğu Karadeniz’de soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Bölgede soğuk havanın etkisiyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. Dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize’de 76 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri kardan kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Çamlıhemşin ilçesinde baharla birlikte çiçek açan ağaç dalları beyaza büründü. İlçenin Mikron, Kavak, Sırt mahallelerinde erik ağaçları ve çiçekler karla kaplandı. Mahallelerde kar kalınlığı da 25 santimetreye ulaştı.

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