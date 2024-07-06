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Rize'de 3 gündür kayıptı! Ormanlık alanda ölü bulundu

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#Rize#Kayıp#Ölü Bulundu
Rizede 3 gündür kayıptı Ormanlık alanda ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 11:44

Rize'nin Pazar ilçesinde kendinden 3 gündür kendisinden haber alınamayan İsmet Vardal'ın (80) ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

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Olay İlçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan İsmet Vardal'ın (80) ailesi kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik güçleri bölgede çalışma yaparken Vardal'ın akrabaları da arama çalışmalarına katıldı.

Vardal'ın yakınları çay tarım arazisinde bir çizme buldu. Aramanın yoğunlaştırıldığı ormanlık alanda İsmet Vardal'ın cansız bedeni bulundu. Cesedin bulunduğu alanın zorlu arazi koşulları nedeniyle sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri Kaçkar İtfaiye Birliği'nin vinci ile olay yerine indirildi. Aynı şekilde cesette bölgeden vinçle alınarak ambulansa yerleştirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Rize#Kayıp#Ölü Bulundu

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