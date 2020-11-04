MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRize'de 2 ev yanarak kül oldu
GeriGündem Rize'de 2 ev yanarak kül oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
RİZE (İHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Rize'de 2 ev yanarak kül oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rize'de 2 ev yanarak kül oldu
Abone Olgoogle-news

Rize'de dün gece yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Rizede 2 ev yanarak kül oldu
Alınan bilgiye göre, yangın geçtiğimiz gün saat 20.00 sularında Rize merkeze bağlı Güzel Yurt Köyü’nde çıktı. Recep Ali Furtuna ile annesi Aysel Furtuna’ya ait 3 katlı ahşap evde elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenilen yangın kısa sürede tüm binayı sardı ve hemen yanında olan Bayram Ali Furtuna’ya ait 2 katlı beton eve de sıçradı. Söndürülemeyen yangın sabah saatlerine kadar devam ederken, evler kullanılamaz hale geldi.
Bayram Ali Furtuna, evleri yandığı için komşularında misafir olarak kaldıklarını dile getirerek “Yetkililerin gelip inceleme yapmasını istiyoruz. AFAD’tan geldiler. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hala daha duman çıkıyor. Komşularımızın evinde konaklıyoruz. Acil yardım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle