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Rize'de 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalamacası: Böyle yakalandı

#Boğa#Rize#Kovalamaca

Rize'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, 1 saatin sonunda Rize Belediyesi Kurban Timi tarafından sakinleştirici iğneyle atılarak yakalandı.

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İslampaşa Mahallesi'nde sabah saatlerinde kesim için dışarı çıkarılan kurbanlık boğa, sahibinin elinden kaçtı. Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamayınca Rize Belediyesi Kurban Timi'ne haber verildi. Araçlarla takip edilen boğa, Portakallık, Bağdatlı ve Gülbahar mahallelerini geçip 2 kilometre koştu.

Rizede 1 saatlik kaçan boğa kovalamacası: Böyle yakalandı

Menderes Bulvarı'na inerek sürücülere de zor anlar yaşatan boğa, 1 saatin ardından veteriner hekim tarafından atılan sakinleştirici iğneyle yakalandı. Boğa, kamyona konulup, kesim yapılacak alana götürüldü.

HASTANE BAHÇESİNE GİREN KURBANLIK KOÇ, ZOR ANLAR YAŞATTI

Gezirlik Mahallesi'nde bulunan Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünden geçen başıboş kurbanlık koç, ekiplerin dikkatini çekti. İtfaiye ekipleri, kurbanlık koçu yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, koçu 500 metre ilerideki Tokat Devlet Hastanesi'ne kadar kovaladı. Koç, bu sırada hastane bahçesine girdi. Kurbanlık koçu yakalamak ekipler, büyük çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaya rağmen koç, hastanenin arka bahçesinden geçerek gözden kayboldu.

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Rizede 1 saatlik kaçan boğa kovalamacası: Böyle yakalandı

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#Boğa#Rize#Kovalamaca

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