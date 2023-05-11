Rize ve Trabzon’da gemi yan yattı

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İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Rize’de ‘Halk Buluşması’na katıldı. Ardından Trabzon’da halka seslenen İmamoğlu özetle şöyle konuştu:



“Demokratik, özgür ve güvenli geleceğimize odaklanacağız. Sorunun değil, çözümün sahibi 15 Mayıs’tan sonra Türkiye güçlü ülke yolunda emin adımlarla yürüyecek. Benim görevim bir gün bitecek, İstanbul’u devredeceğim. Kim gelirse gelsin, gelen kişiye diyeceğim ki ‘Sana öyle bir İstanbul bırakıyorum ki pırıl pırıl, bütçesi şöyle, sistemi böyle, yönetim ahlakı böyle. ‘Ben gidersem memleket kötü olacak.’ Hâlâ, ‘Ben gidersem ülke batar’ diye milleti korkutmaya çalışıyorsan senin karnen sıfır, başarısızsın. Bu millet korkmaz, bu millet kendine güvenir. Onun için 14 Mayıs’ta millet kazanacak. Artık güvenli, sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz. Devleti yönetmek gemi yönetmeye benzer. Gemiyi yanlış yüklersen gemi batar. Bunlar devletin kaynaklarını kendi tarafına yüklediler. Gemi yan yattı, sefere çıkamıyor artık. Biz devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız. Devletin desteklerini, kadrolarını, yatırımlarını ve devletin hizmetlerini milletimize eşit dağıtacağız.



Gücü, ortak aklı, enerjisi olan güçlü bir ekibiz. Diğer tarafta 1 oy için her türlü hakareti yapan, hatta oy için kumpas kurup taş attıranlar, iftiracılar var. Mansur başkanım burada konuştu. Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu vatan haini? Meral Akşener mi hain? Hadi oradan. Trabzonluyu kimse vatan sevgisiyle sınamaya kalkmasın.”