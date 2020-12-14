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Haber Giriş: 14.12.2020 - 16:03 | Son Güncelleme:

Rize Valisi Kemal Çeber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

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Rize Valisi Kemal Çeber'in koronavirüs testi pozitif çıktı
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Rize Valisi Kemal Çeber ve eşi Neslihan Ayan Çeber’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtileri göstermesi üzerine yaptırdıkları testlerin pozitif çıktığı öğrenildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, cuma günü Kovid-19 belirtileri üzerine yaptırdığı testin pozitif çıktığını ve eşi Neslihan Ayan Çeber ile tedavi sürecinin evde devam ettiğini kaydetti. Vali Çeber, sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ve önümüzdeki hafta tamamen iyileşmeyi ümit ettiğini kaydetti.

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