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Haber Giriş: 12.02.2020 - 15:39,Son Güncelleme:/

Rize Valisi ile öğrencinin gülümseten tatil pazarlığı

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Rize Valisi ile öğrencinin gülümseten tatil pazarlığı

Rize Valisi Kemal Çeber ile bir öğrencinin kar tatili pazarlığı görenleri gülümsetti.

Vali Kemal Çeber, Rize’nin Çayeli ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Bir marketin önünde vatandaşlarla sohbet eden Çeber, burada bir öğrencinin kar tatili istemesi üzerine öğrenciyle tatil pazarlığına girdi.

Öğrenci, Vali Çeber’e "Sayın valim yarın tatil istiyoruz" demesinin üzerine Vali Çeber ise "Yarın tatil veremiyoruz. Ne yapacağız? Sana özel tatil verelim mi ?" diyerek karşılık verdi. Kar temizleme çalışmalarının yapıldığını ve yolların ulaşıma açık olduğunu ifade eden Vali Çeber, öğrenciden "Köydeki arkadaşlarımız ne olacak?" cevabını aldı.

Rize Valisi ile öğrencinin gülümseten tatil pazarlığı

"BENİM OĞLAN SEZONU KOMPLE KAPATALIM DİYOR"

Vali Çeber öğrenciyle yaptığı sohbette oğlunun da kendisinden kar tatilinin uzatılmasını talep ettiğini belirterek "Sizin sağlığınızı ve güvenliğinizi düşüyoruz ama bir taraftan da okulda derslerinizden geri kalmamanız lazım. 3 gün tatil verdik. Okula zaten bir hafta önce başladınız. Benim oğlanda diyor ki sezonu komple kapatalım. İlerleyen saatlerde değerlendireceğiz ama artık okulun bahçesinde kar ile oynayın" şeklinde konuştu.

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