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AA
Haber Giriş: 18.08.2021 - 14:52 | Son Güncelleme:

Rize Valiliği'nden Kovid-19 uyarısı: Hastaneler dolma seviyesine geldi

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Rize Valiliği'nden Kovid-19 uyarısı: Hastaneler dolma seviyesine geldi

Rize Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir ettiğini, hastanelerin dolma seviyesine geldiğini bildirdi. Valilik'ten yapılan açıklamada "Hastalık genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir etmekte olup hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir" denildi.

Rize Valiliği'nden yapılan açıklamada, Delta varyantının etkisiyle Kovid-19 vaka sayılarının son günlerde hızla artmaya başladığı belirtildi.

Herkesin mutlaka aşı olması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hastalık genç ve yaşlı demeden, özellikle aşısız veya eksik aşılılarda oldukça ağır seyir etmekte olup hastanelerimiz dolma seviyesine gelmiştir. Bu sebeple çok zorunda kalınmadıkça hastanelerimize başvurulmaması ve mümkün mertebe aile hekimlerimizden hizmet alınması gerekmektedir. İçinde bulduğumuz bu zor günlerde kalabalık her ortamdan uzak durmalı, maksimum tedbir almalı ve en etkili çare olan aşımızı mutlaka yaptırmalıyız."

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