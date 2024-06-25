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Rize Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu... O okul personeli açığa alındı

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#Milli Eğitim Müdürlüğü#Rize#Okul
Rize Milli Eğitim Müdürlüğü duyurdu... O okul personeli açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 23:01

Rize Milli Eğitim Müdürlüğü, bir okul personelinin "öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğu" gerekçesiyle açığa alındığını bildirdi.

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Rize Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize Merkez Gülbahar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi personeli H.T. hakkında öğrencilere karşı maksadını aşan hal ve hareketlerde bulunduğuyla ilgili Milli Eğitim Müdürlüğümüze bugün ulaşan şikayet değerlendirilmiş olup aynı gün konuyla ilgili Valiliğimizce soruşturma başlatılmış ve bahse konu personel açığa alınmıştır. Konu Valiliğimizce takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir."

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#Milli Eğitim Müdürlüğü#Rize#Okul

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