Rize Limanı’nda geri sayım

Haberin Devamı

DOĞU Karadeniz’in ticaret potansiyelini artıracak Rize İyidere Lojistik Limanı’nda yürütülen çalışmaları dün yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bölgesel kalkınmaya katkı sunacak bu limanla Karadeniz’de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs inşa ediyoruz” dedi ve şu bilgileri verdi: “Rize şehir merkezine 20, Trabzon şehir merkezine 50 kilometre mesafede bulunan liman, Kafkas ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki potansiyel trafikten kaynaklanacak kombine taşımacılık zincirinin aktarma merkezi olacak. Karadeniz ve Doğu Anadolu’dan gelen ticari yükleri Karadeniz’e kıyısı olan ülkelere ve bu ülkeler aracılığıyla Avrupa’ya taşımayı hedefliyoruz. Ayrıca limana gelen yükler Erzurum, Bingöl, Diyarbakır ve Mardin güzergâhındaki karayolu bağlantısı ile Kalkınma Yolu’na da bağlanacak. Bu sayede, uluslararası ticaret yollarına bağlantısıyla Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendirecek. Liman, faaliyete geçtiğinde İran’ın kuzey eyaletlerinin Dubai limanlarını kullanarak yaptığı 25 milyar dolarlık ithalatını, 30 günden 15 güne indiren bir alternatif olarak hizmet edecek. Bu özelliğiyle bölgenin ve Türkiye’nin deniz ticaretinden aldığı paya büyük katkı sağlayacak. Bu liman, Karadeniz’de büyük tonajlı gemilere hizmet verecek modern bir üs olacak. Limanı 2026’nın üçüncü çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz. Limanımız yıllık 100 bin araçlık Ro-Ro faaliyetleri ve 100 bin TEU konteyner elleçleme kapasitesiyle denizlerimizdeki taşımacılık potansiyelimizi artıracak.”

Haberin Devamı