Rize Kalesi Nerede? Rize Kalesi Tarihi, Özellikleri Ve Hakkında Bilgi

Doğal bir yükselti üzerine yapılmış olan Rize Kalesi, deniz seviyesinden 150 metre yükseklikte yer almaktadır. Manzarası ve tarihi ile beraber Rize'nin en önemli kültürel mirasları arasında bulunuyor. Her yıl ise yerli ve yabancı pek çok turist çeken önemli yapılardan biridir.

Rize Kalesi Nerede?

Rize Kalesi Rize'nin merkezinde kale mahallesinde yer almaktadır. Şehrin üst bölümünde yer aldığı için yaklaşık olarak 1,5 kilometre kadar tırmanmak gerekir. Servis ya da dolmuş ile gidilmesi zor bir kısımda yer almaktadır. Bireysel otomobiller ya da taksiler ile ulaşım sağlamak için yollar bulunmaktadır. Muhteşem manzarası ve eşsiz görseline şahitlik edebilmek için Rize'nin merkezine giderek rahatlıkla ziyaret edebilirsiniz.

Rize Kalesi Tarihi

Rize Kalesi'nin farklı kısımları değişik tarihlerde inşa edilmiş olarak öne çıkıyor. İçkale bir Justinianus tarafından (527-565) tarihleri arasında yapılmıştır. Kalenin aşağı kısmı ise 13 yüzyılda inşa edildiği tahmin ediliyor. Günümüzde ise yapılan çevre düzenlemesi ile beraber artık çay bahçesi olarak da kullanılabilmektedir. Özellikle muhteşem görseli ve deniz manzarası ile beraber mutlaka görülmeye değer alanlardan biridir. Kent merkezini en ideal noktadan görme imkanı sağlayan Rize Kalesi, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı bölgesindeki surları ile beraber ayrıca hala bazı kule kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.

Rize Kalesi Özellikleri

Rize Kalesi günümüze 4 farklı bölümden oluşmuştur.

- İç kale,

- Aşağı kale,

- İç kale ile beraber Atatürk Caddesi arasında yer alan dış kalenin kalıntıları,

- Surlar,

Kale ve surlar yaklaşık olarak 2 metre kadar uzunluğa sahiptir. Yontma taş ve horasan harcı ile yapımı gerçekleşmiş Rize Kalesi, muhteşem bir görsele ve manzaraya sahiptir. Özellikle doğal bir yükselti üzerine yapılmış olması ile beraber, yamuk bir şekle sahiptir. Rize'nin merkezinde olduğu için ve deniz seviyesinden 150 metre yukarıda olduğundan dolayı, mutlaka görülmesi gereken tarihi güzelliklerinden biridir.

Rize Kalesi Hakkında Bilgi

Rize Kalesi’ne doğu yönünden iş kale kısmından giriş yapmak mümkün. Aynı zamanda çay bahçesinde oturabilir ve harika manzaranın tadını en iyi şekilde çıkarabilirsiniz. Günümüzde ulaşmış olan kalıntı kuleleri ziyaret edebilir; Kuzey bölümündeki surları ile beraber Batı bölümünde uzanmış olan surlara şahitlik edebilirsiniz. Eşsiz bir doğal görünümü olmasının yanı sıra, yapı bütün olarak hala etkin şekilde kendisini gösterebiliyor.