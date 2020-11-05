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Tolga TAHÇI/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 13:08 | Son Güncelleme:

Rıza Bey Apartmanı çöktükten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı

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Rıza Bey Apartmanı çöktükten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
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İzmir'deki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesinin ardından yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde caddeyi tamamen toz bulutunun kapladığı ve çevredekilerin yaşadığı panik anları yer aldı.

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  • Rıza Bey Apartmanı çöktükten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
  • Rıza Bey Apartmanı çöktükten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
  • Rıza Bey Apartmanı çöktükten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
  • Rıza Bey Apartmanı çöktükten hemen sonra çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Türkiye, geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

Depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Apartmanın yıkılmasının hemen ardından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde binanın çökmesinin ardından bütün caddeyi toz kapladığı görüldü. Çevredekilerin yaşadığı panik de cep telefonu görüntülerinde yer aldı.

 

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