Rıza Akpolat’ın tutuklanması istendi

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Savcılık aralarında Akpolat’ın da olduğu 31 şüpheliyi tutuklama istemiyle hâkimliğe sevk etti. 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

9 SAVCI İFADE ALDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Aziz İhsan Aktaş Aktaş’ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada Aktaş ile Akpolat’ın da arasında bulunduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı. 40 şüpheli dün 07.30 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Şüphelilerden eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in ifadesi ise cezaevinden SEGBİS ile bugün alınacak. Şüphelilerin ifade işlemlerinde 9 savcı görev yaptı.

‘BİLGİM YOK’ CEVABI

Akpolat’ın 18.00’de başlayan savcılık ifadesi yaklaşık 1.5 saat sürdü. İfadesinde çoğu soruya “bilgim yok” cevabını veren Akpolat, örgüt lideri Aziz İhsan Aktaş ile yüz yüze görüşmesi olmadığını belirterek özetle şunları söyledi: “Belediye başkanlığım döneminde görevim gereği kimseden maddi menfaat talep etmedim. Kimse de bana böyle bir vaatte bulunmadı. İddialar asılsızdır. 2.5 milyona yakın insana hizmet etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir.”

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‘EN YOĞUN İLİŞKİ’

Savcılık ise örgüt lideri olduğu öne sürülen Aktaş’ı tutuklanma talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk yazısında şu iddialara yer verdi: “Aktaş liderliğindeki örgüt, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize etti. Aktaş’ın, fiilen sahibi olduğu ancak gizlilik kurallarına riayet ederek kardeş ve akrabaları üzerine yaptığı firmalar tespit edilmiştir. Kendisine ait 4 firmanın Beşiktaş Belediyesi’nden almış oldukları ihale sayısı dikkate alındığında, örgütün en yoğun faaliyette bulunduğu belediyenin Beşiktaş Belediyesi olduğu, Akpolat ile birbirlerini tanımama ihtimalleri olmadığı tespit edilmiştir.”