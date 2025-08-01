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Rıza Akpolat’ın baldızına adli kontrol

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#Rıza Akpolat#CHP#Rüşvet
Rıza Akpolat’ın baldızına adli kontrol
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2025 07:00

CHP’li belediyelere yönelik ‘yolsuzluk’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal gözaltına alındı.

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Akpolat’ın suçtan elde ettiği paraları eşinin kardeşi Kangal’ın üzerinden akladığı iddia edilmişti. Çiğdem Yankılıç Kangal’ın farklı tarihlerde döviz bürolarına giderek yüksek meblağlarda döviz bozdurduğu, bu paraları banka hesaplarına havale ettirerek taşınmaz alımlarında kullandığı ileri sürüldü. Kangal, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece yurtdışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol ile serbest bırakıldı.

BÖCEK’İN GELİNİ TUTUKLANDI

Antalya’da ‘rüşvet’ soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, savcılıkta ifade verdi. Şüphelilerden Mete Y., Hakan A. ile Bülent Ç. serbest bırakıldı. Zuhal Böcek ise tutuklandı. Dün adliyeye sevk edilecek şüpheliler arasında yer alan Kemal A.’nın ise kalp krizi geçirdiği için hastanede tedaviye alındığı kaydedildi.

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#Rıza Akpolat#CHP#Rüşvet

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