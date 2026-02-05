Rıza Akpolat: O tekneyle balayına gittim

Haberin Devamı

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda görülen duruşmada savunma yapan Rıza Akpolat, soruşturmaya konu Consent 24 isimli tekneyle ilgili şunları söyledi: “Aylarca TV’lerde benim olduğu iddia edilen tekne konuşuldu. Ya sorsaydınız söylerdim, balayına gittim o tekneyle. Hayatımda ben 3 defa tekneye binmişimdir. Biri de en son yaptığım tatilde bindiğim tekne, lanet olsun keşke binmeseydim. Adamın teknesine de el koydular.”