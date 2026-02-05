×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Rıza Akpolat: O tekneyle balayına gittim

Güncelleme Tarihi:

#Rıza Akpolat#Beşiktaş Belediyesi#Tekne
Rıza Akpolat: O tekneyle balayına gittim
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 07:00

AZİZ İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik davanın tutuklu sanıklarından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat savunmasında, soruşturmaya konu ‘Consent 24’ isimli tekneyi anlattı.

Haberin Devamı

İstanbul 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki 1 No’lu salonda görülen duruşmada savunma yapan Rıza Akpolat, soruşturmaya konu Consent 24 isimli tekneyle ilgili şunları söyledi: “Aylarca TV’lerde benim olduğu iddia edilen tekne konuşuldu. Ya sorsaydınız söylerdim, balayına gittim o tekneyle. Hayatımda ben 3 defa tekneye binmişimdir. Biri de en son yaptığım tatilde bindiğim tekne, lanet olsun keşke binmeseydim. Adamın teknesine de el koydular.”

Gözden KaçmasınŞu iki kesimle uğraşılmazŞu iki kesimle uğraşılmazHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınDünya Sağlık Örgütü ilk kez açıkladı… Her 10 kanser vakasından 4’ü önlenebilirDünya Sağlık Örgütü ilk kez açıkladı… Her 10 kanser vakasından 4’ü önlenebilirHaberi görüntüle

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rıza Akpolat#Beşiktaş Belediyesi#Tekne

BAKMADAN GEÇME!