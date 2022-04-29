Riyad’la yeni dönem

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Cidde Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal karşıladı. Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı’nda resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral Abdülaziz görüşmelerinin ardından yemeğe geçti. Erdoğan daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’la görüştü. Erdoğan’ın iki günlük temasları kapsamında umre ziyareti de yer aldı. Kutsal topraklarda sabah ve öğle namazını kılan Erdoğan, temaslarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönecek.

İki ülke arasındaki ilişkilerde normalleşme adımları, Erdoğan ile Kral Selman arasında 21 Kasım 2020’de gerçekleştirilen telefon görüşmesinde “diyalog kanallarının açık tutulmasında” mutabık kalınmasıyla başlamıştı.

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TARİHİ, KÜLTÜREL BAĞLARA SAHİBİZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Suudi Arabistan’a giderken Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı: “Ramazan oruç ayı olmanın yanı sıra aynı zamanda dayanışma ayıdır. Dostluk ayıdır. Kardeşlik bağlarını tazeleme, güçlendirme ayıdır. Türkiye olarak bu anlayışla bölgemizde sulhu sükunun hâkim kılınması sorunların diyalog ve diplomasiyle çözülmesi, çatışmaların sonlandırılması için samimiyetle çaba harcıyoruz. Ziyaretim tarihi, kültürel ve beşeri bağlara sahip iki kardeş ülke olarak yeni bir işbirliği dönemini başlatma yönündeki ortak irademizin tezahürüdür. Aramızdaki her türlü siyasi, askeri, ekonomik, kültürel tüm bu ilişkilerin arttırılması noktasında yeni bir dönemin başlaması için gayret içinde olacağız.

HAC KONTENJANIMIZ 37 BİN 770 KİŞİ

Bu yıl haccın ve umrenin tekrar başlayacak olmasından özellikle memnuniyet duyuyorum. Ülkemiz bu yıl için 37 bin 770 kişilik bir kontenjana sahip olacaktır. Umre için böyle bir rakam söz konusu değil. Diyanet İşleri Başkanlığımız gerekli çalışmaları Suudi makamlarıyla yakın işbirliği içinde sürdürmektedir.”

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KAVALA YORUMU: AİHM’LİK İŞ KALMADI

-Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Gezi Parkı davası kararını değerlendirirken ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’nın durumuyla ilgili de şöyle konuştu: “Artık AİHM’lik iş kalmadı, bitti o iş. Çünkü burada hüküm giydi. AİHM alacak, bakacak, edecek ama hüküm giydi diyecek. Bu işi masadan kaldıracak. Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi, yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Yani başka ülkelerin hukuku var da bizim ülkemizin hukuku yok mu?” Erdoğan diğer gündem konularında da şöyle konuştu:

“(Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri) Sayın Putin’le, Lavrov’la yaptığı görüşmelerden sonra Sayın Guterres beni tekrar aradı ve görüşmelerin olumlu olduğu istikametinde bilgiler verdi. Dün de Sayın Putin aynı kanaatleri iletti. Sayın Putin’in arama gerekçesi malum Rus ve Amerikan vatandaşının takasıyla alakalı biz devreye girdik. Milli İstihbarat Teşkilatımızın devreye girmesi neticesinde Ankara’da bu takas gerçekleşti. Bunun için Sayın Putin ‘Sizlerin bu konularda attığınız adımlara inanıyoruz. Güveniyoruz ve bu son adımda bizim için gerçekten çok çok olumlu bir gelişme oldu. Ve bundan dolayı teşekkür için aradım’ dedi. Bundan sonra da yine sıkı temas halinde olalım. Ve bu süreci olumlu şekilde neticelendirelim dedik.

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(CHP’li Özgür Özel’in Gezi Parkı kararı sonrası açıklamaları): Avukatlarımız davaları açıyorlar.

BIDEN ARARSA GÖRÜŞÜRÜZ

(Takastan sonra ABD Başkanı Biden’la görüşme olacak mı) Sayın Putin zaman zaman beni arıyor, zaman zaman ben arıyorum. Eğer Biden da ararsa, Biden’la da tabii ki bu görüşmeyi yaparız. Ben yeri geldiğinde nasıl Putin’i arıyorsam, yeri geldiğinde Putin beni arıyorsa herhalde Biden’ın da bu süreci bu şekilde takip etmesi lazım.”