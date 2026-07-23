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Riyad'daki yangında hayatlarını kaybetmişlerdi: 4 işçinin cenazesi Hatay'a getirildi

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#Riyad Yangını#Hatay#Suudi Arabistan
Riyaddaki yangında hayatlarını kaybetmişlerdi: 4 işçinin cenazesi Hataya getirildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 17:06

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, kaldıkları apartman dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden 4 işçinin cenazesi, memleketleri Hatay'a getirildi.

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Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde 17 Temmuz akşamı, bir apartman dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. İncelemede, Hatay'dan Riyad'a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İşçilerin cenazesi, Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin ardından hava yoluyla memleketleri Hatay'a getirilerek, otopsi için morga kaldırıldı. Cenazelerin otopsilerinden sonra yarın Samandağ ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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#Riyad Yangını#Hatay#Suudi Arabistan

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