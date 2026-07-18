Riyad'daki yangında Hataylı 4 işçi hayatını kaybetti

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Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemelerde Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hataylı 4 işçinin cenazesinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

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