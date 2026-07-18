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Riyad'daki yangında Hataylı 4 işçi hayatını kaybetti

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#Riyad#Yangın#Hataylı İşçiler
Riyaddaki yangında Hataylı 4 işçi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2026 13:28

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çıkan yangında Hataylı 4 işçi hayatını kaybetti. Hataylı 4 işçinin cenazesinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

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Riyad'ın El Nesim Mahallesi'nde bir apartman dairesinde, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekibini müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yapılan incelemelerde Hatay'dan Riyad’a çalışmak için giden işçiler Erkan Bent, Salih Çakır, Sinan Çay ve Ali Şahin Elma'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Riyaddaki yangında Hataylı 4 işçi hayatını kaybetti

Hataylı 4 işçinin cenazesinin Suudi Arabistan'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye getirileceği belirtildi.

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#Riyad#Yangın#Hataylı İşçiler

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