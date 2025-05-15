Riyad’da 4’lü Suriye zirvesi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump önceki gün, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmelerini anımsatarak, Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını duyurmuştu. Dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Suudi Veliaht Prensi Selman ve Suriye Devlet Başkanı Şara çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıya Beştepe’den katıldı.

KARAR ÖRNEK OLACAK

Erdoğan toplantıda, Trump’ın aldığı Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması kararının tarihi önemde olduğunu belirtti. ABD’nin Suriye’ye yaptırımları kaldırma kararının yaptırım uygulayan diğer ülkelere de örnek olacağını, bu sayede Suriye’de çeşitli alanlarda yatırım fırsatları doğacağını dile getirdi.

TERÖRLE MÜCADELE

Türkiye’nin, Suriye’nin bölge ülkeleri ile çalışan, komşularına tehdit oluşturmayan, istikrarlı, refah üreten bir ülke olmasını arzuladığını ve bunun için gayret gösterdiğini ifade eden Erdoğan, Şam yönetiminin DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye’nin destek vermeye devam edeceğini, DEAŞ’lıların tutulduğu kampların yönetimi ve güvenliği konusunda da desteğe hazır olduğunu belirtti.

Haberin Devamı

‘YENİ BİR BAŞLANGIÇ’



ABD Başkanı Trump, Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, Suriye Devlet Başkanı Şara ile zirveden önce görüştüğünü belirterek, “(Suudi Arabistan Veliaht Prensi) Muhammed bin Selman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemin ardından, yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye’ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz. Bu onlara yeni başlangıç için fırsat verecek. Bu yaptırımlar çok güçlü ve yıkıcıydı. (Bin Selman) Muhammed ile konuştum ve Türkiye’deki arkadaşımla (Erdoğan) da konuştum, şu anda onunla da telefonda görüştük ama bunun onlara bir şans vereceğini çok güçlü bir şekilde hissettik, bu onur bana ait oldu” dedi.





ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: DOSTUM ERDOĞAN’A TEŞEKKÜRLER

Beyaz Saray, dün Suudi Arabistan’da Trump’ın görüşmesi hakkında açıklama yaparken, Erdoğan’a “dostluğu” için teşekkür ettiğini belirtti. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmeye telefonla katıldığı aktarılırken, “Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens’e dostlukları için teşekkür etti ve Başkan Şara’ya ülkesinde tarihi bir adım atma fırsatına sahip olduğunu söyledi” denildi.

Haberin Devamı

‘ERDOĞAN DA ÖVDÜ’

Washington’ın açıklamasında Ankara’dan övgüler geldiği de şöyle vurgulandı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump’ı Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldırdığı için övdü ve Suudi Arabistan ile birlikte Suriye’de barış ve refahı teşvik etmek için çalışmaya kararlı olduklarını ifade etti.”

ŞARA’YA 5 ÇAĞRI

Beyaz Saray, ABD Başkanı’nın Şara’ya 5 çağrıda bulunduğunu belirtti. “Trump, Şara’yı Suriye halkı için büyük bir iş başarmaya teşvik etti” denilirken bu çağrıların, “İsrail ile Abraham Anlaşmaları’na katılma, tüm yabancı teröristlerin Suriye’den ayrılmasını sağlama, Filistinli teröristleri sınır dışı etme, IŞİD’in (DEAŞ) yeniden ortaya çıkmasını engellemek için ABD’ye yardımcı olma ve IŞİD tutuklu kamplarının sorumluluğunu üstlenme” olduğu vurgulandı.

Haberin Devamı

GAZZE’DEKİ TRAJEDİ VE RUSYA-UKRAYNA BARIŞI

Erdoğan toplantıda, Gazze’deki şiddet sarmalını durdurmak için Türkiye’nin gayretlerinin sürdüğünü, Gazze’deki insani trajediye son verme zamanının geldiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşında liderler ve teknik düzeyde ateşkes ve barış görüşmelerinin derhal başlamasının faydalı olacağını, Türkiye’nin barış için elinden geleni yapmaya devam edeceğini de ekledi.

SURİYE EKONOMİ BAKANI AĞLAYARAK DUYURDU

Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağı açıklamasını Al Arabiya kanalında değerlendiren Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, duygusal anlar yaşadı. Bakan Şaar, gelişmenin milyonlarca Suriyeli için büyük anlam taşıdığını ifade ederken gözyaşlarına hâkim olamadı.





Haberin Devamı

TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Kararın uzun süredir beklendiğini vurgulayan Şaar, “Hak yerini buldu. Bu sadece siyasi değil, insani bir adımdır. Suudi Arabistan’a, Katar’a, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Suriye liderliğine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.