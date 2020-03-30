Riya Ne Demek? Riya Nedir? Riya Tdk Kelime Anlamı

Riya özellikle yazılı basın ve metinlerde çok kullanılan bir sözcüktür. Aynı zamanda riyakar kelimesi olarak gündelik yaşamda da kullanılan kelimelerden biridir. Genelde farklı dizi ve filmlerde ya da romanlarda çok sık karşılaşılan sözcükler arasında yer almaktadır.

Riya Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olarak öne çıkan riya kelimesi, ‘ikiyüzlülük’ anlamına gelir. Diğer bir deyişle riyakar kelimesi olarak çok sık kullanılan sözcükler arasında yer alır. Daha çok insanlar arasında yaşanan durumlar için cümle içinde kullanılmaktadır.

Riya Nedir?

İki yüzlü anlamına gelen riya bu tür bir durumun içine giren kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Bunu hem riya hem de riyakar olarak kullanmak mümkün. Aynı anlam kapsamında değerlendirilebilmektedir. Özellikle gündelik yaşam ile beraber yazılı olarak da Türkçede sıkça karşılaşılan kelimeler arasında yer alıyor.

Riya TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığında riya kelimesi ‘ikiyüzlülük’ anlamı taşıdığı bilinmektedir. Bu kelime üzerinden amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanabilirsiniz. Özellikle edebi metinlerde çok sık öne çıkan kelimelerden biridir. Cümleyi daha anlamlı ve etkili hale getirebilmek için değerlendirilen kelime kalıpları arasında yer alıyor. Amaca uygun olarak cümle içerisinde rahatlıkla kullanılabilir.