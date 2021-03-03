MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRiva'da iki ölü yunus balığı karaya vurdu
GeriGündem Riva'da iki ölü yunus balığı karaya vurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Riva'da iki ölü yunus balığı karaya vurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Riva'da iki ölü yunus balığı karaya vurdu

Beykoz, Riva'da dün akşam saatlerinde iki ölü yunus karaya vurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Beykoz Riva Ezgi Koyu'nda meydana geldi. Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, 2 ölü yunusun karaya vurduğunu gördü. Bunun üzerine hemen yetkililere haber verildi. Ölü yunusların bulundukları yerden alınması için bölgeye İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, yunuslar orada bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Sahilde gezintiye çıkan bir vatandaş, "Biz buranın sakinleriyiz. Arkadaşımla gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük, cidden üzüldüm. Deniz de dalgalı. Şu anda en yakın yetkilinin gelmesini bekliyoruz" dedi. 

Rivada iki ölü yunus balığı karaya vurdu

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi