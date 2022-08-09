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TÃ¼rkiye ve Ä°stanbul coÄŸrafi konumu sebebiyle sÄ±cak iklimlere gÃ¶Ã§ eden leylek, kÄ±rlangÄ±Ã§ ve diÄŸer kuÅŸlarÄ±n yol haritasÄ±nda bulunuyor. GÃ¶Ã§men kuÅŸlar yolcuklarÄ± esnasÄ±nda dinlenecek ve avlanabilecekleri bir yaÅŸam alanÄ± arÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 281 kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ne ev sahipliÄŸi yapan Riva'daki gÃ¶let ise bir ay Ã¶ncesine kadar gÃ¶Ã§men kuÅŸlarÄ±n uÄŸrak noktasÄ±ydÄ±. KuÅŸ gÃ¶zlemcilerinin iddiasÄ±na gÃ¶re Ã§evredeki inÅŸaatlar sebebiyle gÃ¶leti besleyen su kaynaklarÄ± engellendi ve gÃ¶let susuz kaldÄ±. GÃ¶letin susuz kalmasÄ±n sebebiyle balÄ±klar yok olurken, gÃ¶Ã§men kuÅŸlar avlanamadÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± rotalarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiriyor. KuÅŸ gÃ¶zlemcileri yoÄŸun gÃ¶Ã§ dÃ¶neminin eylÃ¼l ayÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ±, gÃ¶l kurak ÅŸekilde kalÄ±rsa kuÅŸlarÄ±n bir daha gelmeyeceklerini ifade ediyor. Ä°BB ve Beykoz Belediyesi gÃ¶let ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

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"Ä°NÅžAATLAR GÃ–LETÄ° BESLEYEN SU YOLLARINI KESTÄ°"

KuÅŸ gÃ¶zlemcisi Haldun SavaÅŸ yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldÄ±r Riva'ya geldiÄŸini sÃ¶yleyerek, "En Ã§ok fotoÄŸraf Ã§ektiÄŸim ve kuÅŸ gÃ¶zlediÄŸimiz yer burasÄ±. Åžu anda arkada gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gÃ¶let yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±l Ã¶nce oluÅŸtu ve birÃ§ok kuÅŸa ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. GÃ¶Ã§men kuÅŸlar gelip burada Ã¼rÃ¼yorlar ama ÅŸu anda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z gibi maalesef kurumuÅŸ durumda. Ben ilk defa bu kadar kuruduÄŸunu gÃ¶rÃ¼yorum. Åžu anda kurak bir mevsimdeyiz normalde az su olur ama bu kadar kuruduÄŸunu hiÃ§ gÃ¶rmedim. Bunun sebebi de bÃ¼yÃ¼k ihtimalle burayÄ± besleyen su yollarÄ±n kesilmiÅŸ olmasÄ±. Bir sÃ¼rÃ¼ inÅŸaatlar yapÄ±lÄ±yor onlarÄ±n atÄ±k sularÄ± borularla baÅŸka yerlere verildi. Bu durumda birÃ§ok kuÅŸ ÅŸu anda gelemiyor. Ã–zellikle gÃ¶Ã§ dÃ¶neminde buraya birÃ§ok kuÅŸ beslenmek iÃ§in iniyor ve bu gÃ¶letten faydalanÄ±yorlar. GÃ¶Ã§ mevsimi baÅŸlayacak. AÄŸustos ayÄ±ndayÄ±z ve eylÃ¼l ayÄ± gÃ¶Ã§ mevsimini en yoÄŸun olduÄŸu zaman. GÃ¶l bu ÅŸekilde kurursa bir sÃ¼rÃ¼ kuÅŸ bir daha gelemeyecek ve uÄŸrayamayacak. HabitatlarÄ±ndan olacaklar. Buraya genelde balÄ±kÃ§Ä±lar ve diÄŸer su kuÅŸlarÄ± geliyorlar. Burada besleniyorlar. Bir kÄ±smÄ± Ã¼rÃ¼yor, bir kÄ±smÄ± beslenip yollarÄ±na devam ediyorlar" dedi.Â

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"Ä°KÄ° AY Ã–NCESÄ°NDE 1 METRE SU VARDI"

SavaÅŸ, Riva'da 281 kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ kaydedildiÄŸini belirterek, "Ben en az 200 tanesini fotoÄŸraflamÄ±ÅŸÄ±mdÄ±r. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶Ã§ Ã¼zerine Ã§ok gÃ¼zel bir habitat. Hem dere var, sulak alan var, yukarÄ±da Ã§ayÄ±rlar var bir de makilik alanlar var. Her tÃ¼rlÃ¼ kuÅŸa hitap edecek bir alan. YÄ±rtÄ±cÄ±lar geliyor, besleniyorlar. Su kuÅŸlarÄ± burada barÄ±nÄ±yorlar. Mesela Avrupa YakasÄ±'nda bÃ¶yle bir yer yok. Ama maalesef burasÄ± da yapÄ±laÅŸma tehdidi altÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bu alanlar Ã¶zel arazi yani. Hepsi birileri tarafÄ±ndan sahiplenilmiÅŸ. Ä°nÅŸaatlar yapÄ±ldÄ±kÃ§a hayvanlarÄ±n yaÅŸam alanlarÄ± daralÄ±yor. Onlara yaÅŸama imkÃ¢nÄ± bÄ±rakmÄ±yoruz. Burada Ã¼reyen leylekler var. 10 gÃ¼n Ã¶nce buradaydÄ± o leylek o zaman su vardÄ±. Åžimdi su iyice azalmÄ±ÅŸ. KuÅŸlarÄ±n burada beslenmesi artÄ±k imkÃ¢nsÄ±z gibi bir ÅŸey. GÃ¶letin iÃ§inde bir sÃ¼rÃ¼ balÄ±k vardÄ±. O balÄ±klara ne oldu? Ã–lmÃ¼ÅŸtÃ¼r bir kÄ±smÄ±. Ä°ki ay Ã¶ncesinde bir metre su vardÄ±. Bu kÄ±ÅŸÄ±n yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± bir sezon oldu. Onun iÃ§in Ã§ok su tuttu gÃ¶let. Ama bir anda bir metreden bu duruma geldi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶let beslenmiyor" ifadelerini kullandÄ±.

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"BALIKLARIN CAN Ã‡EKÄ°ÅžMESÄ° BENÄ° Ã‡OK ETKÄ°LEDÄ°"

KuÅŸ GÃ¶zlemcisi Dilek GeÃ§it "GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerdeki balÄ±klarÄ±n can Ã§ekiÅŸmesi gerÃ§ekten beni Ã§ok etkiledi. Ã‡Ã¼nkÃ¼ o balÄ±klarla beslenen kuÅŸlarÄ± uzun yÄ±llardÄ±r burada gÃ¶zlemliyoruz. Bu gÃ¶let iÃ§in Riva'nÄ±n simgesi diyebilirim. Hem leylekler hem de arÄ± kuÅŸlarÄ± burada konaklÄ±yor. GÃ¶letin bu kadar kurumasÄ± hiÃ§ beklemediÄŸimiz bir ÅŸeydi Ã§Ã¼nkÃ¼ kÄ±ÅŸÄ±n Ã§ok fazla su birikmiÅŸti. Belli ki buraya gelen suda bir kesinti var. Bu problemin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerekiyor ki gÃ¶let eski hayatÄ±na dÃ¶nsÃ¼n" dedi.

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