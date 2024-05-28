Riva Deresi’nde korkunç manzara: Siyaha döndü! ‘Son derece tehlikeli’

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Beykoz'da bulunan Riva Deresi yine kirle kaplandı. Siyaha bürünen derenin suyunda çöp ve atık benzeri pisliğin yüzdüğü, suda ara ara köpürmelerin olduğu görüldü. Hem Beykozlu vatandaşlar hem de bölgeye gezmek için farklı ilçelerden gelen vatandaşlar, dereden çevreye kötü koku yayıldığını belirtti. Beykozlu vatandaşlar durumdan rahatsızlık duyduklarını ve derenin temizlenmesi gerektiğini belirtti.

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz’ın sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Orhan Şen kirliliğin son derece tehlikeli olduğunu belirtti.

'BÖLGEDE YAŞAYANLAR TEHLİKE ALTINDA'

Prof. Dr. Orhan Şen, ‘Berbat bir kirlilik var suda. Hepimizin midesi bulanmaya başladı. Buharlaşan nitratlar ciğerimize ve midemize geldi. Sadece suyu kirletmiyor havasını da kirletiyor. Bölgede yaşayanlar tehlike altında.’ dedi.

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Kirliliğin kaynağına dikkat çeken Prof. Dr. Şen, ‘Evsel atıkların dereye verilmesi, endüstriyel tesislerin atıkları da büyük ihtimalle geliyor. Suyun içinde oksijen kalmamış. Suyun üzerinde kabarcıklar var bu çürüdüğünü gösteriyor. İçinde nitrat ve sülfatlar var. Suyun dibinde çamur oluşumu var içinde toprak da var ama çürümüş nitrat ve sülfatlar. Hayvanların içmesi problem getirir. Burayı çöp tenekesi olarak kullanıyor çevredekiler. Turizm potansiyeli düşmüştür.’ İfadelerini kullandı.

"ZEHİR GİBİ KOKUYOR"

Beykoz'a gezmeye gelen Ünsal Kuş, "Beykoz taraflarına geçerken yolun bu tarafında güzel bir yer gördüm. 'Burada oturayım çayımı içeyim' dedim arabayı çektim. Derenin kenarına indim, çayı koydum, yarım saattir yarım bardak çay elimde kaldı. Çünkü derenin hali çok kötü. Rezil bir halde, dere demeye bin şahit lazım. Bildiğiniz petrol akıyor burada. Zehir gibi kokuyor. Yarım saattir ben burada şiştim. Burada tarifi imkansız bir pislik var.

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Buna müdahale edilmesi lazım. Şehrin göbeğinde böyle bir pisliği hangi yetkilinin midesi kaldırır ben bilmiyorum, benim midem kaldırmadı. Ben buradan bir daha geçersem buraya uğramam. Burada oturan vatandaşların halini düşünmek bile istemiyorum. Burada evler dükkanlar gördüm, oradaki insanlar bu kokuya nasıl dayanıyor?" dedi.

Beykozlu vatandaşlardan Emir Aksu, "Buranın sorunu yıllardır çözülmedi. Videomuz izlendi, bize de geri dönüşler oldu. Ben 35 yaşındayım, 20 sene önce bu dereye ayaklarımızı sokardık, suyuyla yüzümüzü yıkardık. Şimdi derede bir canlı yok, derede balık tutardık, artık derede balık yok. Buraya sadece gelip bakıyorlar ve 'derdinize derman olacağız' diyorlar. Buraya kimse gelmiyor. Burada sivrisinekler aşırı derecede çoğaldı, kokudan durulmuyor. Biz yıllardır aynı problemi yaşıyoruz" diye konuştu.(İHA)

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