Ritüel ne demek? Ritüel nedir? Ritüel TDK kelime anlamı

Ritüel kavramı, insanlık tarihinin en eski dönemlerine kadar dayanmaktadır. Ritüel kelimesi, çeşitli dillerde farklı ifadelerle karşılık bulmaktadır.

Ritüel Ne Demek?

Ritüel sözcüğü, birçok töreni ve kutlamayı kapsamaktadır. İnsan toplumlarında cenaze törenleri, doğum kutlamaları gibi eylemler birer ritüeldir. Avcılık ile geçinen toplumlarda av ritüelleri mevcuttur. Geçimini tarım ile sağlayan toplumlarda ise hasat ritüelleri gerçekleştirilir.

Bu törenlerde edilen dualar, söylenen sözler ritüelin bir parçasıdır. Her gelenek, kendi ritüel anlayışını geliştirmiştir. Dünyada insanlar tarafından benimsenen çok sayıda ritüel bulunmaktadır.

Ritüel Nedir?

Ritüel, insanların kutsal kabul ettikleri davranış biçimleridir. Bu davranışlar, belli aralıklarla tekrarlanır. Ve bu sayede insanlar daha huzurlu, güvenli bir yaşama sahip olacaklarını düşünürler. Ritüellerin hedefi bolluk ve bereket, sağlık, uzun ömür gibi kavramlardır.

Örneğin bir toplumda kötü ruhlardan korunmak amacıyla gerçekleştirilen ritüeller, insanın güvende kalacağı düşüncesini destekler. Bir başka toplumda gerçekleşen yiyecek ritüeli, o toplumun bolluk ve berekete kavuşmasını hedefler.

Ritüel TDK Kelime Anlamı

Ritüel sözcüğü dilimizde aktif olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan sözlükte de yer almaktadır. TDK bu sözcüğü "ayin" anlamıyla açıklamaktadır. Sözlükte ritüelin bir diğer anlamı da "adet haline gelen şey" şeklinde belirtilmektedir.