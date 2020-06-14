Risksiz özgürlük rehberi

Stella KANT soruyor:

65 yaş üstüyüz, 15 Haziran sonrası briç oynayabilir miyiz?

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (CERRAHPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ):

Kısıtlamaların kaldırılması COVID-19 tehlikesinin kaybolduğu anlamına gelmiyor. Pek çok 65+ vatandaşımız evlerde bunaldı ama dışarıda hâlâ potansiyel taşıyıcı olabilecek birçok insan var. Dolayısıyla önümüzdeki üç ay boyunca, sosyal etkileşimde bulunduğunuz her insanın, belirti göstermese bile, bir taşıyıcı olabileceği olasılığını değerlendirmeliyiz. Ağustostan önce sosyalleşmeyi, özellikle de kapalı, kalabalık alanlarda bulunabileceğinizi söylemek doğru bir tavsiye olmaz. Şu anda akraba ve dostlarınızın, evlerinizi ziyaret etmesi sizin için hâlâ riskli. Market alışverişine giderken, maskenizi takın ve kumaş eldiven giymeye çalışın. Kapı kolları ve market rafları gibi sert yüzeylerde 72 saate kadar yaşayabilen virüsler tutunuyor olabildiğinden elinizi yüzünüze götürmemeli, eve gelip en az iki dakika yıkamalısınız. Hastaneler, eczaneler, restoranlar gibi kapalı alanlar hala büyük risk alanları, bu yerlerden kaçınmanız daha iyi olacaktır. Diğer insanlarla mesafenizi koruyarak, maskenizle birlikte açık havada günlük yürüyüşlere çıkabilirsiniz.

COĞRAFİ ETKİ HARİTASI ÇIKARAMIYORUZ

Deniz SARIYER soruyor:

Asya, Avrupa ve ABD’den sonra şimdi Latin Amerika ülkelerinde rekor ölümler duyuyoruz. Virüsle ilgili coğrafi bir etki dağılım haritası çıkarabiliyor muyuz? Neye göre artıp azalıyor?

PROF. DR. MELİH US (KALP DAMAR CERRAHİ UZMANI): Bu konu, yapılan test oranları ve test yöntemi ile ilgili. Coğrafi dağılımda, ülkeler rakamlar konusunda şeffaf olmadığından bizi yanıltabiliyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI TAKINTI OLMAMALI

Aygül GİRİT soruyor:

Üniversite giriş sınavına az kaldı. Çocuklarımız kısıtlamalar kalkmış olmasına rağmen gergin. Böyle bir dönemde çocuklarımıza nasıl davranmalı, ne yapmalıyız?

PROF. DR. ARİF VERİMLİ (PSİKİYATRİST): Zor, stresin daha yoğun olduğu zamanlarda, üstelik korona tedbirleri kapsamında, sınava giren öğrencilerin bir taraftan da bunu fırsata çevirebileceğini düşünüyorum. Öncelikli fikir şu olmalı: “Bu, yalnızca benim başıma gelmedi”. Tüm dünyanın ortak derdi. Daha sonra son güne kadar sürmeli çalışma... Üniversite sınavı bir takıntı haline gelmemeli. Aşırı değerlendirilen her şey, stresi artıran bir faktör olarak belirir. Çocuklar yarış atı değildir; dikkatini toplasın diye özel reçeteli ilaçları temin etmeye kalkmayın. Sınavın dopingi yoktur. Kapasitesi olan, hazırlanan çocuk kazanır.

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