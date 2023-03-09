Riskli olduğu belirlenen İTÜ yurdu boşaltıldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri ve aileleri yurtların depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde rektörlükten inceleme yapılmasını talep etti. Üniversite yönetiminin incelemeleri sonucu geçici kız öğrenci yurt binası depreme dayanıksız olduğu tespit edilerek boşaltıldı. Yurtta kalan öğrenciler İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK yurtlarına yerleştirileceği açıklandı.

ÖĞRENCİLER KYK YURDUNA YERLEŞTİRİLDİ

İTÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitemiz ve ilgili bakanlık mevcut yurt ve fakülte binaları kontrol etmeye başlanmıştır. Yapılan incelemeler sırasında geçici kız öğrenci yurdu binasının depreme dayanıksız olduğu ve boşaltılması gerektiği anlaşılmıştır. Geçici kız öğrenci yurdundaki öğrencilerimiz için üniversite yerleşkemizdeki mevcut yurtlar ve konukevlerinde yer olmadığından dolayı İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile görüşülerek KYK yurdundan yer talep edilmiş ve öğrencilerimiz geçici olarak KYK yurduna yerleştirilmiştir. Bütün yurtlarımız dahil olmak üzere üniversitemiz binalarında deprem dayanıklılığı açısından kontroller devam etmektedir. Yurtlarımızda yer açıldığında öğrencilerimiz en kısa sürede İTÜ yurtlarına yerleştirilecektir" denildi.