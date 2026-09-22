Riskli okullara sabit polis

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İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında Okul Güvenliği Protokolü imzalandı. Okul Güvenliği Protokolü İmza Töreni’nde İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulanacak güvenlik çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi özetle şunları söyledi:

“İçişleri Bakanlığı olarak okul güvenliğiyle ilgili tekrar risk analizi yaparak birinci dereceden, ikinci dereceden okullarımızda polisimizi görevlendirdik, sürekli görev yapmak üzere. Üçüncü dereceden ve dördüncü derecede riskli olan okullarımızda ise polis irtibat görevlilerimiz var.

31 BİN BAHÇE GÖREVLİSİ

Okul idarelerimizle irtibatlı çalışıyorlar. Bu tedbirlerin dışında okulun etrafında güvenlik, asayiş, narkotik ve çocuk şube müdürlüklerimiz devamlı uygulama yapacaklar. Okulların civarındaki internet kafeleri, oyun salonlarını ve öğrencilerin gidebilecekleri yerleri zaman zaman düzenli aralıklarla denetimden geçireceğiz. Okul servislerini denetimden geçireceğiz. Metruk yapıları tekrar gözden geçireceğiz. Velilerimize de sesleniyorum. Çocuklarını takip etsinler. Çocuk okula, okuldan eve geldiğinde, odasına çekildiğinde hangi internet sitesine giriyor, kimlerle arkadaşlık ediyor? Yine çocuğun okula devam edip etmediğini, kimlerle arkadaşlık ettiğini, okuldan çıktıktan sonra internet kafelere veya oyun salonlarına gidip gitmediğini takip etsinler. Ayrıca ilk defa bu sene okullarımızda 31 bin tane bahçe görevlisi de istihdam etmiş olduk.”

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GÜVENLİ OKUL İKLİMİ

Yusuf Tekin ise şöyle konuştu: “Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bu konuyu salt güvenlik tedbirleriyle ele alınacak bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Bütün çalışmalarımızı ‘güvenli okul ikliminin güçlendirilmesi’ başlığı altında sıraladık. Güvenlikçi bir perspektiften ziyade okul ikliminin sağlıklı hale getirilmesi amacıyla tedbirlerimizi oluşturduk. Bu tedbirleri dört başlıkta kategorize ettik. Çocuklarımızı toplumun huzurunu bozacak eylemlerden uzak tutmayı amaçlıyoruz. Rehberlik çalışması yapılmasını önemsiyoruz.”