Riskli kentlerden Gaziantep'te vaka sayısında dikkat çeken düşüş

Koronavirüs risk haritasında 'çok yüksek riskli' iller arasına yer alan, 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayılarında 283'lere kadar çıkan Gaziantep'te bayramı da kapsayan tam kapanma ve aşılama etkisini gösterdi. İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, tam kapanmanın ve aşılamanın faydasını gördüklerini, yaptıkları çalışmaların olumlu sonuçlar vermeye başladığını belirtti.

338 BİN AŞILAMA YAPILDI

Kentte aşılama ile ilgili bir sıkıntı olmadığını dile getiren Tiryaki, "Gaziantep'te şu ana kadar yapılan aşı sayısı 338 bin civarında" dedi. Aşılamanın koronavirüsle mücadelede maske ve mesafe kadar önemli bir kurala dönüştüğünü anlatan Tiryaki, "Aşıların koruyucu özelliği var. Özetle insanların sıkça aşı ile ilgili dedikodulara itibar etmemesi gerekiyor. Bu aşının bir ilaçtan farkı yoktur. İnsanlarımız tereddüt etmeden gelip aşılarını olsunlar" diye konuştu.

'SALGINLA MÜCADELEDE ÇOK ÖNEMLİ MESAFE ALDIK'

Son dönemlerde kent olarak süreci çok iyi yönettiklerini aktaran Tiryaki, vakaların yüzde 50 oranında azaldığını, yoğun bakım ve servis hastalarında da aynı şekilde gerileme olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Kapanmadan önce vaka sayılarımızda düşüş başlamıştı. Filyasyon ekibimizin sayısını artırdık ve yoğun bir çalışma yürüttük. Salgınla mücadele noktasında yaptığımız taramalar ve uyarılar ile önemli başarı sağladık. Vatandaşlarımızın da bize verdiği destek ile önemli bir ivme yakaladık. Tam kapanmayla birlikte sağlık çalışanlarımızın fedakar ve özverili çalışmaları sonunda Covid- 19 servisleri ve yoğun bakım hasta sayılarında çok ciddi düşüş görüyoruz. Rakamlarda şu an da yarı yarıya düşüş olduğunu söyleyebiliriz, yüzde 90'ları bulan yoğun bakım doluluk oranlarının son 10 gün içerisinde yüzde 54'e düştüğünü gördük. Servis doluluk oranlarımızda yüzde 80'lere kadar çıkmıştı. Çok şükür şu anda bu sayı da yüzde 40'lara kadar geriledi. Tedbirlere uyarak bu rakamları daha da aşağı çekebiliriz."

VEFAT SAYISI 300'ÜN ALTINA DÜŞTÜ

Öte yandan, Türkiye'de son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 18 Nisan'dan bu yana ilk kez 300'ün altına indi, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara