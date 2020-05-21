Riskli gruba düzenli test

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere hükümette yapılan çalışmalarda, normalleşme kararlarına rağmen salgın ile mücadeleye ilişkin yeni yöntemler değerlendiriliyor. Elisa testiyle yapılan bağışıklık analizinin ortaya çıkaracağı haritaya göre, toplumun hangi kesimlerine, hangi yaş ve meslek gruplarına düzenli test yapılması gerektiğine ilişkin karar verilecek. Bu gruplara düzenli aralıklarla test yapılarak tarama sürdürülecek.

Halen şikâyeti olanların sağlık kuruluşlarına başvurması durumunda yapılan testin, sağlıklı kişilere de yapılmasına ilişkin planlama yapılıyor. Bu nedenle test yapma kriterleri de değişiyor. Toplumdaki virüs yükünü saptamak amacıyla yapılacak bu testlerin bölgesel, yerel karantinaları beraberinde getirebileceği, bir şehrin farklı yerlerinde hayatın normal devam edebileceği belirtiliyor.

KÜÇÜK KARANTİNALAR

Yapılan toplantılarda, soğuk algınlığı veya nezle gibi şikâyeti olanlara da test yapılması değerlendiriliyor. Uzmanlar, “Test kapasitesi arttıkça virüs bulaşmış kişiler lokal olarak izole edilecekler. Apartman apartman, mahalle mahalle bu yapılıyor. İlerleyen süreçte, lokal izolasyon yöntemi daha çok yaygınlaştırılacak. Tüm şehirde kısıtlamalar getirilmesi yerine, virüs bulaşan kişiler ile temaslıların izole edilmesi sağlanacak” dediler.

LOKAL ODAKLAR OLUŞTU

Yapılan değerlendirmelerde, pandeminin odağının başından beri İstanbul olduğu, ancak son günlerde, nişan, düğün, kutlama, toplu yemek, toplu dua gibi gerekçelerle lokal odaklar oluştuğu belirtildi. Bu nedenle de lokal karantina uygulamasının planlandığı, salgın yaşayan birçok ülkede buna benzer uygulamaya geçildiği ifade edildi. Organize sanayi sitesi gibi yerlere kurulan mobil laboratuvarların yaygınlaştırılmasının planlandığı öğrenildi.

KİMLER RİSKLİ GRUPTA

Bu çalışmalar planlanırken uzmanlar, “Sadece temaslılara değil, ikinci çemberde olan kişilere de test yapılması gündeme gelmeli. Bunun için trafik polisleri, askeri kışlalarda bulunanlar, güvenlik görevlileri, banka çalışanları, berberler ve kuaförler, kasiyer, garson, uçaklardaki kabin görevlileri gibi görevlerdeki kişilere düzenli test yaparak çemberi daraltmalı” dediler.