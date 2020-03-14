Risk taşıyana evde namaz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde cuma namazı kıldırdı. Erbaş, cuma namazındaki ‘Tedbir müminden takdir Allah’tandır’ başlıklı hutbesinde, koronavirüse karşı tedbirli olunması konusunda uyardı. “Tokalaşmadan, belli bir mesafeden birbirimize gönül selamı vererek, hal hatır soralım” diyen Erbaş, daha sonra düzenlediği basın toplantısında da özetle şunları söyledi:

“İl ve ilçe müftülüklerimize bir genelge gönderildi. Buna göre camiler, Kuran kursları, eğitim merkezleri, hizmet binaları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, okuma salonları, kütüphaneler gibi kurumumuzun hizmet yürüttüğü binaların, lavabo, tuvalet, abdesthane, şadırvan, yemekhane gibi kısımları başta olmak üzere, bütün bölümleri dezenfekte edilecek. Cuma namazı başta olmak üzere, camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetleri evde kılınabilecek. Camilerde tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara hastalık riski sona erinceye kadar ara verilecek.

HASTA OLANLAR EVDE KALSIN

Camilerde kullanılan tespihler kaldırıldı. Yaşlılar, grip ve nezle gibi hastalıkların belirtilerini taşıyanlar ve kronik rahatsızlığı bulunan hastaların bu süreçte evlerinde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Hastalık riski taşıdığından şüphelenilen kişiler, din görevlileri tarafından hastanelere yönlendirilecek. Sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilecek.”

21 BİN UMRECİ 15 MART'TA TÜRKİYE'DE

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ayrıca, yaklaşık 21 bin kişinin halen umre için Suudi Arabistan’da bulunduğunu ve hepsinin 15 Mart itibariyle yurda dönmüş olacağını söyledi.