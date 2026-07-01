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Risk içeren uygulamalara son: Kreşlerde ortak standart dönemi

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#Kreş Yönetmeliği#Çocuk Gelişimi#Resmi Gazete
Risk içeren uygulamalara son: Kreşlerde ortak standart dönemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 12:24

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle kreşlerde ve gündüz bakımevlerinde çocukların gelişimi ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

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Bakan Göktaş, Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğiyle son dönemde bazı kreşlerde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan standart dışı uygulamalar ile mevzuat farklılıklarını ortadan kaldırmak adına ne gibi düzenlemeler yapıldığına ilişkin soru üzerine, Göktaş, "Resmi Gazete'de yayımlanan Kreş ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğimizle, çocuklarımızın gelişimini ve güvenliğini riske atan standart dışı uygulamalara son vermek adına ilk kez ortak ve bütüncül bir düzenlemeyi hayata geçirmiş olduk" ifadelerini kullandı.

81 İLDE ORTAK MEVZUAT

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Yeni düzenlemeyle birlikte kamu kurumları ve belediyelerin açtığı 0-6 yaş arası tüm merkezlerde yetki, süreç ve standart farklılıklarının ortadan kaldırılacağını vurgulayan Göktaş, "Böylece kamu kurumları ve belediyelerin sunduğu kreş hizmetleri de ortak bir mevzuat zeminine kavuşuyor. 81 ilimizde kamu kurum ve kuruluşlarınca faaliyet gösteren ve gösterecek tüm merkezler için ortak kurallar oluşturuyoruz. Bu sayede ülke genelinde aynı standartları belirleyerek tam bir uygulama birliği sağlamış olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

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Hazırlanan mevzuat kapsamında kreş ve gündüz bakımevlerinin açılış, izin ve faaliyet süreçlerinin netleştirildiğini, fiziksel ve kurumsal standartlarının yeniden şekillendirildiğini aktaran Bakan Göktaş, ayrıca, kuruluşa ve çocuklara ilişkin tüm verilerin kurulacak olan merkezi bilişim sistemiyle takip edileceğini, böylece sistemin tamamen şeffaf ve kontrol edilebilir olacağını ifade etti.

Düzenlemeyle yerel yönetimlerin hizmet sunma süreçlerini sağlam bir hukuki altyapıya kavuşturarak kapasitelerini artırdıklarını belirten Göktaş, merkezlerde uygulanan eğitim programlarının denetiminin ise Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütüleceğini kaydetti. Göktaş, düzenlemenin kamu kurumlarının ve belediyelerin kendi personelinin çocukları için kurum içinde açılan kapalı devre çocuk bakımevlerini kapsamayacağını bildirdi.

 

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#Kreş Yönetmeliği#Çocuk Gelişimi#Resmi Gazete

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