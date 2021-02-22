Ripple (XRP) davasÄ± iÃ§in kritik gÃ¼ne girildi.Â Amerika BirleÅŸik Devletleri Menkul KÄ±ymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile davalÄ±k olan Ripple,Â ÅŸirket ve iki Ã¼st dÃ¼zey yÃ¶neticisi ile yasa dÄ±ÅŸÄ± menkul kÄ±ymet satmakla suÃ§lanÄ±yordu. AralÄ±k ayÄ±nda aÃ§Ä±lan ilk davada kripto para piyasasÄ±nda deÄŸeri yarÄ± yarÄ±ya dÃ¼ÅŸen XRP, dolaylÄ± olarak yatÄ±rÄ±mcÄ±sÄ±nÄ± da tedirgin etmiÅŸti.Â



RÄ°PPLE (XRP) DAVASI SONUCU NE ZAMAN AÃ‡IKLANACAK?



Ripple'daki dava sÃ¼reci, ilk mahkemenin 22 Åžubat tarihinde yapÄ±lacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n merakla beklenmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±. Her iki tarafÄ±nÂ geÃ§tiÄŸimiz hafta yaptÄ±klarÄ± bir aÃ§Ä±klama ile ÅŸu an iÃ§in uzlaÅŸma durumunun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmesi, bugÃ¼n olumlu ya da olumsuz bir sonucun Ã§Ä±kmamasÄ± beklentisini arttÄ±rdÄ±.Â