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Haber Giriş: 12.06.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Rip akıntısına kapıldı... Vatandaşlar hayata döndürdü!

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılan kadın, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, rip akıntısı sebebiyle her yıl onlarca kişinin deniz sezonunda hayatını kaybettiği Samandağ-Çevlik Sahili’nde boğulma tehlikesi geçiren bir kadının imdadına itfaiye ekipleri ve oradan geçen doktor yetişti.

Rip akıntısına kapıldı... Vatandaşlar hayata döndürdü

Kadının rip akıntısına kapılarak çırpındığını gören Hatay Büyükşehir Belediye ekipleriyle birlikte kadın karaya çıkarıldı.

Rip akıntısına kapıldı... Vatandaşlar hayata döndürdü

Kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulans ile Samandağ Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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