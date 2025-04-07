Rio’yu aratmadı! Kültür Yolu Festivali ‘Adana’dan yola çıktı

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Cumartesi günü Adana Müze Kompleksi Bahçesi’nde gerçekleşen törenle başlayan festival, 9 gün sürecek.

KOSTÜMLÜ KORTEJ

13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle de kentte 7’den 70’e yerli yabancı binlerce kişi sokaklara döküldü. Karnavalda renkli görüntülerle dikkati çeken ‘kostümlü kortej’ de büyük bir coşkuyla yapıldı. Kostüm giyen mankenler, dansçılar, motosiklet toplulukları ve gösteri ekipleri, Atatürk Caddesi’nden başladıkları yürüyüşte izleyicileri selamladı. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen grup, Cumhuriyet Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı’ndan geçerek Uğur Mumcu Meydanı’na ulaştı. Uğur Mumcu Meydanı’nda devam eden programda, ‘Kortej Kostüm Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.



