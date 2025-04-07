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Rio’yu aratmadı! Kültür Yolu Festivali ‘Adana’dan yola çıktı

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#Kültür Yolu Festivali #13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı#ADANA
Rio’yu aratmadı Kültür Yolu Festivali ‘Adana’dan yola çıktı
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2025 07:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali maratonunun ilk durağı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Adana oldu. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın 13’üncüsü ile eşzamanlı olarak gerçekleştirilen festival kapsamında Adana, 13 Nisan’a kadar birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak.

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Cumartesi günü Adana Müze Kompleksi Bahçesi’nde gerçekleşen törenle başlayan festival, 9 gün sürecek.

KOSTÜMLÜ KORTEJ

13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı nedeniyle de kentte 7’den 70’e yerli yabancı binlerce kişi sokaklara döküldü. Karnavalda renkli görüntülerle dikkati çeken ‘kostümlü kortej’ de büyük bir coşkuyla yapıldı. Kostüm giyen mankenler, dansçılar, motosiklet toplulukları ve gösteri ekipleri, Atatürk Caddesi’nden başladıkları yürüyüşte izleyicileri selamladı. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen grup, Cumhuriyet Caddesi ve Ziyapaşa Bulvarı’ndan geçerek Uğur Mumcu Meydanı’na ulaştı. Uğur Mumcu Meydanı’nda devam eden programda, ‘Kortej Kostüm Yarışması’nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Rio’yu aratmadı Kültür Yolu Festivali ‘Adana’dan yola çıktı


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#Kültür Yolu Festivali #13. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı#ADANA

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