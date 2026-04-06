Rio değil Adana... Portakal Çiçeği coşkusu kenti turuncuya bürüdü

‘Nisan’da Adana’ sloganıyla bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nda önceki gün gerçekleştirilen korteje binlerce kişi katıldı. Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı önünden başlayan kortejde süslenen araçlara binen ve çeşitli kostümler giyen katılımcılar, izleyenleri selamladı. Danslara vatandaşlar da eşlik ederek renkli görüntüler oluşturdu.

Vali Mustafa Yavuz, festivalin renkli ve coşkulu geçtiğini söyledi. Karnavalın kentin tanıtılmasına katkı sunduğunu vurgulayarak“Adana tarihi, doğası, kültürü, lezzetleri ve festivalleriyle tüm Türkiye’ye örnek oluyor. Coşkuyu birlikte yaşıyoruz. Festivaller böyle bol katılımla güzel” dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer de 14 yıldır Adana’nın güzelliklerini karnaval sayesinde Türkiye ve dünyayla paylaştıklarını dile getirdi. Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da karnavala katılanlara teşekkür etti.

Karnavalda ‘su korteji’ - Uluslararası Adana Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında Seyhan Nehri’nde dün gerçekleştirilen ‘su korteji’ de renkli görüntülere sahne oldu. Kurdeleler ve çiçeklerle süslenen onlarca kano, gondol ve tekne Seyhan Nehri’ne indirildi.

BİR MİLYONU AŞKIN KİŞİ KATILDI

Türkiye’nin ilk ve tek şehir karnavalı olarak adını dünyaya duyuran 14. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 200’e yakın etkinliğin ardından dünkü etkinliklerle sona ererken Atatürk Parkı ve Merkez Park’taki stantlar ise 8 Nisan akşamına kadar açık kalacak.

Adanalılar ile birlikte şehre gelen misafirlerin katılımıyla karnaval hafta sonunda çok ciddi bir ekonomik hacim yarattı. 1 milyonu aşkın kişinin katıldığı karnaval süresince Adana adeta hiç uyumadı. Şehrin kafe ve restoranlarında oturacak yer bulunamazken, sabahın ilk ışıklarına kadar eğlence devam etti.

Düzenlendiği her yıl on binlerce kişiyi Adana’da buluşturan karnaval boyunca eğlenceli etkinliklerin yanında kültür, sanat ve spor başta olmak üzere 200’e yakın etkinlik gerçekleştirildi. Merkez Park ve Atatürk Parkı’nda kurulan konser sahnelerinde popüler sanatçılar 5 gün boyunca performans sergiledi.

Birbirinden renkli aktivitelerin, atölye çalışmalarının, sahne gösterilerinin, tiyatroların, oyun alanlarının yer aldığı “çocuk etkinlik alanları” da kuruldu.