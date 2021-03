Rıkkı Roath, yapmış olduğu programlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. ABD kökenli olana Rıkkı Roath, Türkiye'de özel bir dershanede İngilizce dersleri vermeye başlamış ve akabinde geziye duyduğu merak dolayısıyla Türkiye'nin pek çok iline seyahat etmiştir. Peki, Rıkkı Roath kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

RİKKİ ROATH KİMDİR?

ABD’nin Dakota Eyaleti’nde yaşayan Craig- Vonda Roath çiftinin tek çocukları olan Rikki Roath, çok az yaşayacağına inandığı için henüz 14 yaşında iken dünyayı gezmeye karar verdi. Rikki Roath, bu düşüncesini ailesine açıkladı. Ailenin bu isteğe sıcak bakmamasına rağmen zorlu yolculuğa çıkan Rikki Roath’un ilk durağı Almanya oldu. Daha sonra Fransa, Belçika, İsviçre ve İtalya’ya giden Rikki Roath, 7 ay önce Türkiye’ye giriş yaptı. İstanbul ve Ankara’da 1’er ay kalan Rikki Roath, daha sonra Erzurum’a gelerek buradaki özel bir dershanede İngilizce derslerine girmeye başladı.

Sempatik tavırları ile dikkat çeken Rikki Roath’in tek hayali dünya turundan sonra ülkesinde çiftçilik yapmak. Amerika’da aşçılık kolejini bitiren Rikki Roath, Erzurum’da su böreğinden, mantıya, çiğ köfteden tatlılara kadar kadar birçok Türk yemeği yapmayı öğrendi. Gezdiği her ülkede çok iyi dostluklar kurduğunu vurgulayan Rikki Roath, Türkler’i asla unutmayacağını söyledi. Türk insanın ve yemeklerinin mükemmel olduğunu ifade eden Roath 5 ayda 4 kilo aldığını belirtti.

Türkiye’den sonra Türkmenistan’a gideceğini ifade eden Rikki Roath, dünya turunda özellikle gelişmekte olan ülke ve az bilinen yerleri gezerek oradaki insanları, yaşantıyı ve müzikleri öğrenmeye çalıştığını bildirdi. Gittiği ülkeleri yakından tanımak için İngilizce öğretmenliğinden modelliğe, aşçılıktan garsonluğa kadar birçok işte çalıştığını anlatan Rikki Roath, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Fazla yaşamayacağımı düşünüyorum. Bu nedenle dünyayı gezmeye karar verdim. Bunu aileme söyledim. ’Olmaz’ dediler ama üzüldüğümü görünce çaresiz kaldılar. 14 yaşında dünya turuna çıktım. İlk durak Almanya oldu. Sonra Fransa, Belçika, İsviçre, İtalya ve Türkiye’ye geldim. Gittiğim her ülkede çalışarak geçimimi sağladım ve o yörenin insanını tanımaya çalıştım. Gezi boyunca bana zarar gelecek tüm kötülüklerden kendimi korumasını bildim. Belki gezi sonrası yaşadıklarımı ve gördüklerimi anlatan bir kitap yazabilirim. Her ülkeyi gezdikten sonra mutlaka ülkeme dönüp birkaç hafta ailemle kalıyorum. Onlar benim çok mutlu olduğumu gördüğü için artık dünya turuna destek veriyorlar. Özellikle Türk insanın çok sevdim. Sadece erkekleri çok çapkın. Türkiye’deki gezimi tamamladım. Buradan Türkmenistan’a geçeceğim. Her ülkede güzel dostluklar kurdum."

