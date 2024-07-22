Rıhtımda vahşet

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Tartışmanın büyüdüğü sırada Ala, 3 kişiye bardak attı. Tekneden inen taraflar rıhtımda da tartışmaya devam etti. Ala, bu sırada üzerine gelen Onur Ö., Eray A., ve Hüseyin E.’ye doğrulttuğu tabancanın tetiğini çekti. Ancak silah tutukluk yaptı. Bu sırada Eray A., üzerine atladığı Serdar Ala’yı defalarca bıçakladı. Onur Ö. ile Hüseyin E. de yaralanan Ala’yı denize attı.

HEPSİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yaralı halde denizden çıkan Serdar Ala, aynı kişiler tarafından kovalanınca tekrar denize atladı. Can havliyle yüzerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polisler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Serdar Ala, denizden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ala tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yandan dalgıç polisler Ambarlı Sahili’nde uzun süre suç aleti bıçağı aradı ancak bulamadı. Serdar Ala’nın 25, şüpheliler Onur Ö.’nün 10, Eray A.’nın 8, Hüseyin E.’nin ise poliste 19 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.