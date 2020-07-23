Rıdvan Akbaş kimdir? Ayasofya Cami müezzini Rıdvan Akbaş ile ilgili bilgiler

Rıdvan Akbaş merak edilen isimler arasında yerini aldı. Rıdvan Akbaş kimdir, nereli soruları araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya Camisi'ne atanan üç imam ile beş müezzinin kimler olduğunu duyurdu. Ayasofya Cami müezzinlerinden biri de Rıdvan Akbaş oldu. İşte 1991 yılında Sinop'ta dünyaya gelen, 2015 yılında ezan okuma Türkiye 1.si olan Akbaş'ın hayatı....

RIDVAN AKBAŞ KİMDİR?

1991 yılında Sinop Durağan Kaplangı köyünde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu köyde tamamladıktan sonra Sinop'un Durağan ilçesinde yatılı olarak ortaokulu bitirdi. Lise eğitimi için Sinop'a giden Akbaş Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimine devam etti. Burada ki eğitiminin son yılı olan 2009 yılında Imam hatip listeleri arası Kuranı kerim okuma Türkiye 1. si oldu. İHL sonrasında Diyarbakır Dicle Üniversite'si İlahiyat Fakültesi'ni kazandı. İkinci sınıf sonrasında Bartın'da Sözleşmeli İmam Hatip olarak göreve başladı.

2011 yılında Kadrolu olarak İzmir'in Çeşme ilçesine müezzin kayyim olarak atandı . 2013 yılından itibaren de İzmir Konak Hakim efendi Camii de görevine devam etti. Rıdvan Akbaş, 2015 yılında ezan okuma Türkiye 1.si olmuştu.