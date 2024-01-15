Rezillik abidesi

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AKSARAY’da Melike Arıbaş (15), geçen yıl 3 Aralık’ta, ailesiyle konvoy eşliğinde düğünü yapılan bir yakınlarının kınasına gitti. Arıbaş, otomobilden indiği sırada bir markette çalışan, olaydan 1 yıl önce 3 ay nişanlı kalıp ayrıldığı Muhammet Kılıç’ın (22) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığılırken, peş peşe açılan ateş sonucu babası Doğanay Arıbaş (42) da boynundan yaralandı. Kılıç ardından tutukluk yapan tabancasının şarjörünü değiştirip diğer davetlilerin üzerine ateş etmeye devam etti. Kurşunlar davetlilere isabet etmedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Melike Arıbaş, kurtarılamadı. Doğanay Arıbaş da tedavisinin ardından taburcu oldu. Olay yerinde 12 adet boş kovan bulunurken, kaçan Muhammet Kılıç yakalanıp tutuklandı.

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Melike Arıbaş

‘NİŞAN ALARAK ATEŞ ETTİM’

Muhammet Kılıç’ın Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak kasten öldürme ve yaralama’ suçlarından yargılanmasına başlandı. Kılıç, mahkemedeki savunmasında, Melike Arıbaş ile evlenmek istediğini belirterek, “Ancak ailesi buna müsaade etmedi.

Bu yüzden kızdım, yanlış şeyler de yaptım. Kızlarının fotoğrafını internete attım. Yarı müstehcen ama kapalı bir şekilde fotoğraflardı” dedi. Olay günü konvoyu tesadüfen gördüğünü öne süren Kılıç, “Peşlerine takıldım. Düşman sahibiyim, koyunlarım var. Silahım her zaman üstümde olur. Arabanın yanına gittim. Kızları araçtan indi. Tam dönüp gidecektim, öfkeme yenildim. Davetliler küfredince de ateş etmeye devam ettim. Havaya da yere de ateş etmedim. Nişan alarak karşı tarafa ateş ettim” diye konuştu.

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Baba Doğanay Arıbaş

'ÇOCUK KATİLİ' DİYEREK BAĞIRDI

Duruşma sırasında Doğanay Arıbaş, Kılıç’a “Çocuk katili” diyerek bağırdı. Bunun üzerine Kılıç da küfredince, duruşmayı izleyen Arıbaş’ın yakınları tepki gösterdi. Polisin müdahalesiyle taraflar sakinleştirilip, Kılıç salondan atıldı. Daha sonra Kılıç’ın SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katılmasına izin verildi. Saldırıda yaralanan Doğanay Arıbaş da “Evimizin etrafında ailesi ile silahlı geziyorlardı. Aradan belli bir zaman geçti, evimize ateş etmeye başladılar. Olaydan önce 10 kez şikâyetimiz vardır. Olaydan önce 7 ay boyunca mücadele ettik, kurtulamadık. Şikâyetten sonra tehditler artmaya başladı. Bunların hedefi, bir kişi değildi, bir aileyi komple yok etmekti. Düğün salonuna tek araçla geldiğimiz için hepimizi öldürmek istedi” ifadelerini kullandı.

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Duruşma, tanıkların dinlenmesinin ardından ertelendi.