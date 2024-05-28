Rezil profesör cezadan kaçamadı

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Konya Selçuk Üniversitesi’nde öğretim üyesi kadın akademisyen Ö.H., aynı fakültede bölüm başkanı ve dekan yardımcısı olan öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan’ın 2 yıl boyunca “tehdit, şantajla” kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek şikâyetçi olmuştu. Akademisyen Ö.H. ve Prof. Dr. Çağlayan, meslekten ihraç edilmişti. Akademisyen Ö.H.’nin şikâyeti üzerine Prof. Çağlayan’a Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.



Prof. Hakan Salim Çağlayan ‘şantaj’ suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası ile 12 bin 500 lira adli para, ‘tehdit’ suçundan 1 yıl 15 gün ve ‘cinsel taciz’ suçundan ise 3 ay 22 gün hapis cezası aldı. Mahkeme, 3 ayrı ceza için de hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Profesör Çağlayan, 5 yıl süre ile denetime tabi olacak. Mahkeme mesaj kayıtlarındaki cinsel tacizi delil olarak kabul ederken, Profesör Çağlayan’a yönelik ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan ise beraat kararı verdi. Mağdur kadın akademisyen Ö.H. ile 3 suçtan ceza alan Profesör Çağlayan’ın karara ilişkin İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulunacakları öğrenildi.

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‘ÇIKIŞ YOLU BULAMAYINCA KONYA’YI TERK ETTİM’

Mahkemede son savunmasını yapan kadın akademisyen Ö.H., “O, sadece bedenime tecavüz etmedi, benim işime, çocuklarıma aileme ve ruhuma tecavüz etti. Çıkış yolu bulamayınca Konya’ya terk etttim. Mesleğim, kariyerim, iş arkadaşlarım, çevrem ile en kötüsü de çocuklarım ile sınandım. Hiç eziyeti bitmedi. Telefon sesini duyduğum zaman hâlâ art arda aramalarını, o korkuyu yaşıyorum” dedi.