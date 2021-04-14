MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriRezil paylaşımların nedeni TT olmakmış
GeriGündem Rezil paylaşımların nedeni TT olmakmış
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rezil paylaşımların nedeni TT olmakmış

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Rezil paylaşımların nedeni TT olmakmış

Twitter’da 12 Nisan başlığıyla tecavüz tweetleri atanlardan iki kişinin kimliği belirlendi. Gözaltına alınan 17 yaşındaki H.G. ifadesinde “Trend Topic (TT) olmak için yaptık” dedi.

Twitter'da 12 Nisan etiketi altında paylaşılan tecavüz tweetleriyle ilgili İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Paylaşım yapanlardan iki kişinin kimlikleri tespit edildi. İkisi de 18 yaşından küçük olan şüphelilerin evlerine giden polisler, birini koronavirüs karantinasında olduğu için gözaltına alamadı.

Sarıyer’de yaşayan H.G. (17) ise yaptığı silahlı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. H.G. polis merkezinde verdiği ifadede, “Kendi aramızda, gündem olmak için, Trend Topic (TT) olmak için yaptık. Başka bir amacımız yoktu. Bu kadar büyüyeceğini düşünmedik” dedi. H.G. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla ailesine teslim edildi.

#12Nisan rezaleti... Kan donduran tweetler... Böyle bir alçaklık nasıl yapılır
#12Nisan rezaleti... Kan donduran tweet'ler... Böyle bir alçaklık nasıl yapılır!

POLİS TEK TEK ARIYOR

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 Nisan etiketiyle, sahipleri tarafından silinenler dahil tüm tweetlerin sahiplerini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

12 Nisan etiketiyle önceki gün 250 binden fazla tweet atıldı. Mesajların bir çoğu, kadınlara yönelik saldırgan tweetlere karşı atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü yaşananları ‘sosyal medya terörü’ olarak niteledi.

Emniyetten #12Nisan açıklaması: Soruşturma başlatıldı
Emniyet'ten '#12Nisan' açıklaması: Soruşturma başlatıldı

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi