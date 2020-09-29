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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 29.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rezil çete çökertildi! 68 çocuk kurtarıldı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Rezil çete çökertildi! 68 çocuk kurtarıldı
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İstanbul’da Suriye’deki ailelerden kiralanan çocukları kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren şebekeye operasyon düzenlendi, 24 kişi gözaltına alındı.

Üyeleri Suriyeli olan bir çete, Suriye’deki yoksul aile çocuklarını, Türkiye’de iş bulma ve çalıştırma vaadiyle ailelerinden aylık 300 TL karşılığında kiraladı. Yasadışı yollardan İstanbul’a getirilen çocuklar dilendirilmeye başlandı. Dilenmeyi kabul etmeyen çocuklar, dövülerek zorlandı. Günlük 150-200 TL getirmeyen çocuklar dövülerek cezalandırıldı. Olay 3 ay önce polislerin küçük çocuklarla görüşmesi üzerine ortaya çıktı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve insan ticareti’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma, dün sabah operasyona dönüştü. Sultangazi’de belirlenen 9 adrese 05.00 sıralarında özel harekât timleri desteğinde operasyon düzenlendi. Çete üyesi 24 kişi gözaltına alınırken, dilendirilen 68 çocuk kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 250 bin TL , 100 dolar, 228 bin 500 Suriye Lirası, çok miktarda madeni para ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişi Emniyet’te sorguya alınırken, kurtarıldıktan sonra koruma altına alınan çocukların yurtlara yerleştirileceği belirtildi. 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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