Rezil çete çökertildi! 68 çocuk kurtarıldı

Üyeleri Suriyeli olan bir çete, Suriye’deki yoksul aile çocuklarını, Türkiye’de iş bulma ve çalıştırma vaadiyle ailelerinden aylık 300 TL karşılığında kiraladı. Yasadışı yollardan İstanbul’a getirilen çocuklar dilendirilmeye başlandı. Dilenmeyi kabul etmeyen çocuklar, dövülerek zorlandı. Günlük 150-200 TL getirmeyen çocuklar dövülerek cezalandırıldı. Olay 3 ay önce polislerin küçük çocuklarla görüşmesi üzerine ortaya çıktı. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve insan ticareti’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma, dün sabah operasyona dönüştü. Sultangazi’de belirlenen 9 adrese 05.00 sıralarında özel harekât timleri desteğinde operasyon düzenlendi. Çete üyesi 24 kişi gözaltına alınırken, dilendirilen 68 çocuk kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 250 bin TL , 100 dolar, 228 bin 500 Suriye Lirası, çok miktarda madeni para ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 kişi Emniyet’te sorguya alınırken, kurtarıldıktan sonra koruma altına alınan çocukların yurtlara yerleştirileceği belirtildi.