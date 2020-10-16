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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 16.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Rezil adam

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Rezil adam
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İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Skype uygulaması üzerinde bir grup kurarak çocuğun cinsel istismarı içerikli paylaşımlar yapıldığı yönünde bilgi aldı.

Skype’nin ABD’deki yetkilileri, şüpheli kişilerin IP adreslerini bildirdi. İstanbul merkezli 16 ilde 39 adrese operasyon başlatıldı. 22 kişi gözaltına alındı, 47 sim kart, 4 tablet, 17 hard disk, 40 flaş bellek, 18 dizüstü bilgisayar, bilgisayar, 12 DVD, 40 CD ele geçti.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınanlar arasında 72 yaşında felçli bir kişi bulunduğu, bilgisayarında da torununa ait görüntü ele geçtiği, görüntüleri de grupta paylaştığı anlaşıldı. Bu kişi ile koronalı olan bir başka kişi, savcılık talimatıyla serbest kalırken, 20 kişi adliyeye sevk edildi. 13 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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