Rezil adam

Skype’nin ABD’deki yetkilileri, şüpheli kişilerin IP adreslerini bildirdi. İstanbul merkezli 16 ilde 39 adrese operasyon başlatıldı. 22 kişi gözaltına alındı, 47 sim kart, 4 tablet, 17 hard disk, 40 flaş bellek, 18 dizüstü bilgisayar, bilgisayar, 12 DVD, 40 CD ele geçti.

SERBEST KALDI

Gözaltına alınanlar arasında 72 yaşında felçli bir kişi bulunduğu, bilgisayarında da torununa ait görüntü ele geçtiği, görüntüleri de grupta paylaştığı anlaşıldı. Bu kişi ile koronalı olan bir başka kişi, savcılık talimatıyla serbest kalırken, 20 kişi adliyeye sevk edildi. 13 kişi tutuklanırken, 7 kişi adli kontrol kararıyla serbest kaldı.