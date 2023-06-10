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Rezidanstan düşüp ölen Saliha hemşirenin babası: Cinayet olduğuna eminiz

Güncelleme Tarihi:

#Saliha Hemşire#Rezidans#Aksaray
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2023 11:41

Aksaray'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın (43) oturduğu rezidansın balkonundan düşüp, hayatını kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in (25) babası Salim Tuncel, polis incelemesi sonrası kızının otomobil ve çantasını teslim aldı. DHA'ya konuşan Tuncel, "Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz" dedi.

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Özel bir hastanede çalışan hemşire Saliha Tuncel'in, 24 Mayıs'ta, aynı hastanede görevli doktor sevgilisi Halil İbrahim A.'nın oturduğu rezidansın 7'nci katındaki daireden 3'üncü katın balkonuna düşüp yaşamını yitirdiği olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmada, başta rezidansta olmak üzere Saliha hemşirenin evi ve otomobilinde de arama yapıldı. Saliha hemşirenin Niğde'de oturan babası Salim Tuncel, Aksaray'a gelip, polisin incelemesinin ardından kızına ait otomobil ve çantayı teslim aldı.

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GİZLİLİK KARARI

Kızının ölümüyle ailecek hayatlarının karardığını söyleyen Salim Tuncel, "Kızımın olayında savcılığımız gizlilik kararı koyduğu için şu anda elimizde bir bilgi ve belgemiz yok. Daha otopsi sonucu da çıkmadı ve çıkacağı tarihi de belli değil. Kızımın aracını, çantasını teslim aldık. Araçta gerekli incelemeler yapılmış. Geçtiğimiz hafta sonu kızımın evinde de inceleme yapılmış ve arkadaşı Şeyma'ya anahtarı teslim etmişler. Biz de ondan evin anahtarı alarak, kızımın özel eşyalarını aldık, götürdük. Cep telefonu incelemesi sürüyormuş. Devletimiz olayı araştırıyor. Otopsi sonucuna göre karar verecek" dedi.

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Rezidanstan düşüp ölen Saliha hemşirenin babası: Cinayet olduğuna eminiz

'50 KİLO BİR KIZ SİZE NE YAPABİLİR?'

Tuncel, açıklamasında, "Biz aile olarak bu işin cinayet olduğuna eminiz. İnşallah büyüklerimiz, bu konuda bizleri haklı çıkaracak. Olayın aydınlatılması için elimden ne geliyorsa yapacağım, peşini bırakmayacağım. Şu an da yıllık izindeyim. Bir hafta daha yıllık izinim var. Mecburen evladım için, davamız için şartlar böyle devam ederse emekli de olacağım. 24 yaşında ve 50 kilo olan bir kız, size ne yapabilir? Aklınıza her şeyi getirin. 50 kiloluk bir kişi ne zarar verebilir?" diye konuştu.

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#Saliha Hemşire#Rezidans#Aksaray

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