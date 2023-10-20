Rezidanstaki işkenceye 10’ar yıl hapis

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KONYA Selçuklu’da kafe işleten Murat Demirci (41), 14 Ekim’de bir süre flört ettiği eski çalışanı Demet Aydın (21) ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine gelindiğinde otomobile Demirci’nin nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşı Tuğba Demirci (22) de bindi. İki kadın, iddiaya göre Demet Aydın’ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Rezidansa götürülen Demet Aydın, burada 2 saat boyunca işkence gördü. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin aynı gün Murat Demirci’nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya’ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Tekrar gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

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Sara Demir

MERVE VE DEMET İÇİN AYRI AYRI CEZA ALDILAR

Sanıklar, Merve Kaya’ya yönelik eyleminden dolayı 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. Yargılama sürecinde adını ‘Eda’ olarak değiştiren Merve Kaya şikâyetinden vazgeçti ancak yargılama kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. 6 Nisan’da yapılan karar duruşmasında mahkeme heyeti, 3 sanığa toplam 9 yıl 10 ay 15’er gün hapis cezası verdi.

Tuğba Demirci

Sanıkların Demet Aydın’a ilişkin eylemleri nedeniyle 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada, Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci’ye ‘nitelikli yağma’ suçundan 5’er yıl, ‘hürriyeti yoksun kılma’ suçundan ise 5’er yıl olmak üzere 10’ar yıl hapis cezası verildi.