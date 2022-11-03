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Rezidansta işkenceye uğrayan Merve, adını değiştirmiş

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#Rezidans#İşkence#Konya
Rezidansta işkenceye uğrayan Merve, adını değiştirmiş
Oluşturulma Tarihi: Kasım 03, 2022 15:11

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Merve K.'nin (27), eski sevgilisi Murat Demirci (41), nişanlısı Sara Demir (24) ve arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) çağırdıkları rezidansta kendisine işkence yaptıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada, ismini 'Eda' olarak değiştirdiği ortaya çıktı.

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Olay, 8 Nisan'da Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki rezidansta meydana geldi. Merve K. eski sevgilisi Murat Demirci'nin davetiyle WhatsApp üzerinden kendisine gönderdiği adrese gitti. Merve K., dairede, Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci ile karşılaştı. Demir ve arkadaşı, Merve K.'ye Murat Demirci ile ilişkisini sorup, iddiaya göre saçlarını ve kıyafetlerini keserek, yüzünde sigara söndürdü. Evden kurtulan Merve K., polise giderek şikayetçi oldu.

Murat Demirci'nin kendisine WhatsApp üzerinden adres gönderdiğini belirten Merve K., ifadesinde, "Ben de gönderdiği adresteki rezidansa gittim. Bulunduğu daireye girdiğimde, kapıyı Murat açtı. İçeride iki kadının daha olduğunu görünce şaşırdım. Murat, evdeki kadınlara dönerek 'Merve K. bu' diyerek beni gösterdi. Kadınlar, bana Murat ile neden görüştüğümü sorup, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Bir anda kesici bir aletle saçlarımı kestiler. Yanağımda, ellerimde sigara söndürdüler. Üzerimdeki kıyafetleri parçaladılar. Neye uğradığımı şaşırdım, çok korktum. Daha sonra gitmeme izin verdiler. Ben de o şekilde eve döndüm. Murat, bana buluşma teklifi ederek işkenceye davet etmiş" dedi.

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37'ŞER YIL HAPSİ CEZASI İSTEMİ

Şikayetin ardından gözaltına alınan Murat Demirci, nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci, ifadeleri sonrası sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'birden fazla kişi tarafından silahlı tehdit', 'yağma', 'hakaret', 'cebir', 'mala zarar verme' ve hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Rezidansta işkenceye uğrayan Merve, adını değiştirmiş


Yargılama sürecinde Merve K., eski sevgilisi Murat Demirci hakkındaki şikayetinden vazgeçerken, 3 kişi tutuksuz yargılanmak üzere tahliye oldu. Ancak sanıklar, Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Demet Aydın'a İşkence iddiasıyla ilgili açılan dava nedeniyle cezaevinden salıverilmedi.

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İSMİNİ 'EDA' OLARAK DEĞİŞTİRMİŞ

Davanın bugün görülen 3'üncü duruşmasına 3 sanık SEGBİS ile katılırken, duruşma salonunda taraf avukatları hazır bulundu. Merve K.'nin avukatı Buğrahan Yıldırım, müvekkilinin adını 'Eda' olarak değiştirdiğini ve kayıtlara Eda K. olarak geçilmesini talep etti. Avukat Yıldırım, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti, ismini Eda olarak değiştiren Merve K. için yeniden sağlık raporu istedi ve dinlenilmeyen tanıkların dinlenilmesi için davayı erteledi.

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#Rezidans#İşkence#Konya

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